Тауно Кангро: бесплатный суп и бюрократия – это почти вся помощь
- Резко возросшие цены на электричество душат художников
- Люди напуганы произошедшим, им сейчас не до искусства
- Призываю правительство вспомнить, что красота спасет мир
- Докажите, что вам не все равно, что происходит с нами!
Государство поддерживало сферу культуры, но достаточно ли этого для выживания художников – индивидуальных предпринимателей? Почему известнейший скульптор, художник и преподаватель Тауно Кангро не смог соответствовать требованиям для получения господдержки?