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  • Тауно Кангро: бесплатный суп и бюрократия – это почти вся помощь

Тауно Кангро: бесплатный суп и бюрократия – это почти вся помощь

  • Резко возросшие цены на электричество душат художников
  • Люди напуганы произошедшим, им сейчас не до искусства
  • Призываю правительство вспомнить, что красота спасет мир
  • Докажите, что вам не все равно, что происходит с нами!

Государство поддерживало сферу культуры, но достаточно ли этого для выживания художников – индивидуальных предпринимателей? Почему известнейший скульптор, художник и преподаватель Тауно Кангро не смог соответствовать требованиям для получения господдержки?

Тауно Кангро, недавно отметивший свое 55-летие, ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Как пережили пандемию деятели культуры? Как вы выживали? Что было самым тяжелым?

– За всех не скажу.

Наверное, самым сложным было не поддаться депрессии и сохранить позитивное мышление. Верить в свое дело и много работать.

Никогда раньше я не работал столько, сколько во время пандемии. Сфокусировался на своей тематике: мифология, ню (обнаженная натураприм. ред.), занимался подготовкой разных коллекций к выставкам – так и жил. 

– На какие жертвы пришлось пойти ради спасения искусства? И верили ли вы в него до конца?

– Очень трудно выжить в условиях, когда счет за электричество превышает суммарный доход фирмы. Пришлось изменить свой образ жизни и многое другое, тщательно поработать над собой.

Мне было тяжело оттого, что нельзя было преподавать скульптуру и рисование. И когда, наконец, на моей Гранитной вилле в Лайтсе вновь стали проходить концерты и всё ожило, это было огромным счастьем!

– Не было ли у вас в какой-то момент ощущения, что банкротства не миновать?

– Банкротство казалось почти неминуемым. Я даже не знаю, как мои коллеги-художники выживали.

Союз художников предложил помощь тем, у кого нет долгов по счетам: дважды в день бесплатный суп. Это было единственное предложение о поддержке, которым можно было воспользоваться, заполнив массу документов.

– То есть даже на бесплатный суп нужно было оформить бумаги?

– Да, так и есть. Причем заполнить всё нужно было очень корректно, не допустив ошибок. Я так и не успел эти документы оформить, хотя и был заинтересован в помощи. Других вариантов помощи не предлагалось.

– Как получилось, что известнейший скульптор Эстонии не соответствовал ни одному критерию на получение госпомощи?

– Отмечу, что в начале пандемии мы все же смогли воспользоваться компенсациями по зарплате, которые выплачивались пару месяцев. У нас тогда было восемь работников, теперь остался только один. И, собственно, всё. 90% прибыли уходит на оплату необходимых счетов. Остается не более 10%.

– Как вы считаете, начинается ли сейчас для эстонской культуры и искусства момент восстановления?

– Трудные времена становятся толчком для художников, позволяют им двигаться вперед. Происходит взрыв идей. Как это было, например, в конце советской эпохи или как сейчас в Белоруссии, где художники, несмотря на сложный политический фон, сумели выйти на мировой уровень.

Я очень надеюсь на лучшее будущее. В августе принимаю участие в выставке в Монако, в конце августа у меня выставка в Таллинне на Пярнуском шоссе, где я представлю новую большую экспозицию.

– Насколько наши художники зависят от внешнего туризма? Похоже, что турпотоки еще долго не восстановятся…

– Так и есть. Это очень долгая история. А местные жители настолько напуганы произошедшим, что им сейчас не до искусства.

Все заказы сошли на нет. Зарубежные партнеры обещают вернуться к старым договоренностям через год-полтора, а как выжить до этого времени,  мало кого интересует.

Я очень надеюсь, что смогу, наконец, попасть в московскую «Геликон-оперу» под руководством Дмитрия Бертмана, куда меня пригласили в качестве художника в спектакль «Аида». Надеюсь, что в сентябре удастся приступить к работе. Но дадут ли эстонцу визу, спецразрешение на въезд – это большой вопрос.

– Что бы вы попросили у нашего правительства?

– Снизить цены на электричество. В январе они повысились сразу на 30%, но при этом зарплаты выросли только у членов правительства.

Такой скачок очень больно ударил по нам. Это несправедливо!

Конечно, нужно положить конец воровству, прекратить вырубку леса за бесценок, разобраться, в чей карман уходит прибыль.

И давно пора помочь населению преодолеть страхи, порожденные пандемией. Сказать: давайте жить дружно!

Лично я точно знаю, что спасет мир. Это красота!

Призываю наше правительство подписаться под словами классика Достоевского. У кабмина еще есть шанс доказать, что им не все равно, что происходит с нами.

Приходите в воскресенье, 13 июня в 16:00 в мою мастерскую, расположенную по адресу Уус, 20 в Таллинне на открытый урок, на котором можно будет заняться моделированием скульптуры вместе со мной. Это настоящая ручная терапия! Люди поначалу даже не верят, что справятся, говорят, что в школе имели тройку по рисованию. Признаюсь, что я тоже получал тройки по рисованию. Ну и что? Это не помешало мне стать художником.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как пережили пандемию деятели культуры? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Рере ФОТО: Pm
  • Как деятели культуры спасали искусство? Верили ли они в него до конца?
  • Что было самым тяжелым?
  • Как получилось так, что известнейший скульптор Эстонии не смог соответствовать требованиям на получение дотаций?
  • Начинается ли сейчас для эстонской культуры момент восстановления?
  • Насколько наши художники зависят от внешнего туризма?
  • Сколько времени уйдет на восстановление докризисных позиций?
  • Повлияет ли произошедшее на развитие эстонского искусства?
  • Искусство стало роскошью?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Рере 

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