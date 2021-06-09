Тауно Кангро: бесплатный суп и бюрократия – это почти вся помощь

Тауно Кангро, недавно отметивший свое 55-летие, ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Как пережили пандемию деятели культуры? Как вы выживали? Что было самым тяжелым?

– За всех не скажу.

Наверное, самым сложным было не поддаться депрессии и сохранить позитивное мышление. Верить в свое дело и много работать.

Никогда раньше я не работал столько, сколько во время пандемии. Сфокусировался на своей тематике: мифология, ню (обнаженная натура– прим. ред.), занимался подготовкой разных коллекций к выставкам – так и жил.

– На какие жертвы пришлось пойти ради спасения искусства? И верили ли вы в него до конца?

– Очень трудно выжить в условиях, когда счет за электричество превышает суммарный доход фирмы. Пришлось изменить свой образ жизни и многое другое, тщательно поработать над собой.

Мне было тяжело оттого, что нельзя было преподавать скульптуру и рисование. И когда, наконец, на моей Гранитной вилле в Лайтсе вновь стали проходить концерты и всё ожило, это было огромным счастьем!

– Не было ли у вас в какой-то момент ощущения, что банкротства не миновать?

– Банкротство казалось почти неминуемым. Я даже не знаю, как мои коллеги-художники выживали.

Союз художников предложил помощь тем, у кого нет долгов по счетам: дважды в день бесплатный суп. Это было единственное предложение о поддержке, которым можно было воспользоваться, заполнив массу документов.

– То есть даже на бесплатный суп нужно было оформить бумаги?

– Да, так и есть. Причем заполнить всё нужно было очень корректно, не допустив ошибок. Я так и не успел эти документы оформить, хотя и был заинтересован в помощи. Других вариантов помощи не предлагалось.

– Как получилось, что известнейший скульптор Эстонии не соответствовал ни одному критерию на получение госпомощи?

– Отмечу, что в начале пандемии мы все же смогли воспользоваться компенсациями по зарплате, которые выплачивались пару месяцев. У нас тогда было восемь работников, теперь остался только один. И, собственно, всё. 90% прибыли уходит на оплату необходимых счетов. Остается не более 10%.

– Как вы считаете, начинается ли сейчас для эстонской культуры и искусства момент восстановления?

– Трудные времена становятся толчком для художников, позволяют им двигаться вперед. Происходит взрыв идей. Как это было, например, в конце советской эпохи или как сейчас в Белоруссии, где художники, несмотря на сложный политический фон, сумели выйти на мировой уровень.

Я очень надеюсь на лучшее будущее. В августе принимаю участие в выставке в Монако, в конце августа у меня выставка в Таллинне на Пярнуском шоссе, где я представлю новую большую экспозицию.

– Насколько наши художники зависят от внешнего туризма? Похоже, что турпотоки еще долго не восстановятся…