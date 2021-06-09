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  • В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек

В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

Во вторник, 8 июня, в Нарве произошло ДТП, в котором пострадали две пешехода, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 16.00 у здания номер 3 по улице Креэнхольми. Автомобиль Honda Civic, которым управлял 36-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю и 17-летнюю девушек.

16-летнюю девушку доставили в Нарвскую больницу, а 17-летнюю — в Ида-Вирускую центральную больницу.

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