В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек
Во вторник, 8 июня, в Нарве произошло ДТП, в котором пострадали две пешехода, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник, 8 июня, в Нарве произошло ДТП, в котором пострадали две пешехода, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 16.00 у здания номер 3 по улице Креэнхольми. Автомобиль Honda Civic, которым управлял 36-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю и 17-летнюю девушек.
16-летнюю девушку доставили в Нарвскую больницу, а 17-летнюю — в Ида-Вирускую центральную больницу.