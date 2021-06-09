Через три месяца после вакцинации антител стало меньше

Данные исследования, проведенного среди работников SYNLAB показывают, что возникшая после получения вакцины сильная иммунная реакция со временем ослабевает, особенно у пожилых людей. Хотя защищенность людей сейчас не под вопросом, результаты указывают на вероятность того, что в будущем может оказаться необходимым применять индивидуальные вакцинационные решения.

«Мы увидели, что после получения первой дозы уровень антител значительно вырос и через неделю после второй дозы достиг максимума, но уже спустя шесть-двенадцать недель произошел значительный и довольно быстрый спад. С точки зрения иммунологии, это ожидаемо, поскольку непосредственно после иммунной реакции уровень антител всегда самый высокий, но мы пока не знаем, как низко упадет этот уровень», - отметил профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярт Петерсон.