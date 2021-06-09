Через три месяца после вакцинации антител стало меньше
Результаты первого исследования, проведенного на эстонцах, показывают, что через три месяца после прививки уровень антител у получивших вакцину Pfizer значительно снизился, пишет Postimees.
Результаты первого исследования, проведенного на эстонцах, показывают, что через три месяца после прививки уровень антител у получивших вакцину Pfizer значительно снизился, пишет Postimees.
Данные исследования, проведенного среди работников SYNLAB показывают, что возникшая после получения вакцины сильная иммунная реакция со временем ослабевает, особенно у пожилых людей. Хотя защищенность людей сейчас не под вопросом, результаты указывают на вероятность того, что в будущем может оказаться необходимым применять индивидуальные вакцинационные решения.