Бывшему собственнику торгового центра T1 выписали крупный штраф
Финансовая инспекция оштрафовала на 15 000 евро концерн Pro Kapital Grupp, который до сих пор не представил проверенный аудиторами отчет за прошлый хозяйственный год, пишет Rus.ERR.
Финансовая инспекция оштрафовала на 15 000 евро концерн Pro Kapital Grupp, который до сих пор не представил проверенный аудиторами отчет за прошлый хозяйственный год, пишет Rus.ERR.
В начале мая Финансовая инспекция вынесла Pro Kapital предупреждение с требованием представить отчет не позднее 14 мая, и поскольку концерн этого не сделал, регулятор назначил штраф в размере 15 000 евро.
Новый крайний срок подачи отчета назначен на 11 июня. Если Pro Kapital не представит финансовые документы к этой дате, то предприятию будет назначен следующий штраф в размере 20 000 евро, а если предписание не будет выполнено до 30 июня, то последует третий штраф в размере 25 000 евро, предупредили в Финансовой инспекции.
Pro Kapital пообещал сделать все от себя зависящее, чтобы опубликовать отчет за прошлый хозяйственный год при первой возможности.
По всей вероятности, концерн понес в прошлом году существенные убытки из-за банкротства столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn, который принадлежал его дочерней фирме Tallinna Moekombinaat. Ранее сообщалось, что убытки Pro Kapital в результате банкротства T1 составят более 25 млн евро, а общее негативное влияние на концерн может достичь 39,7 млн евро.