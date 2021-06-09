Ср, 9.06.2021
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Бывшему собственнику торгового центра T1 выписали крупный штраф

Mall of Tallinn. T1. ФОТО: Foto: Mihkel Maripuu

Финансовая инспекция оштрафовала на 15 000 евро концерн Pro Kapital Grupp, который до сих пор не представил проверенный аудиторами отчет за прошлый хозяйственный год, пишет Rus.ERR.

В начале мая Финансовая инспекция вынесла Pro Kapital предупреждение с требованием представить отчет не позднее 14 мая, и поскольку концерн этого не сделал, регулятор назначил штраф в размере 15 000 евро.

Новый крайний срок подачи отчета назначен на 11 июня. Если Pro Kapital не представит финансовые документы к этой дате, то предприятию будет назначен следующий штраф в размере 20 000 евро, а если предписание не будет выполнено до 30 июня, то последует третий штраф в размере 25 000 евро, предупредили в Финансовой инспекции.

Pro Kapital пообещал сделать все от себя зависящее, чтобы опубликовать отчет за прошлый хозяйственный год при первой возможности.

По всей вероятности, концерн понес в прошлом году существенные убытки из-за банкротства столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn, который принадлежал его дочерней фирме Tallinna Moekombinaat. Ранее сообщалось, что убытки Pro Kapital в результате банкротства T1 составят более 25 млн евро, а общее негативное влияние на концерн может достичь 39,7 млн евро.

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