Пожарная машина на территории клинической больницы им. Семашко, где ночью произошел пожар в реанимации. ФОТО: Alexander Rymin/TASS

Три пациента погибли в результате ночного пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы им. Семашко в Рязани, еще восемь человек пострадали. Предположительно, причиной возгорания могла стать большая нагрузка на электропроводку от ИВЛ.

Три пациента погибли в результате ночного пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы им. Семашко в Рязани, еще восемь человек пострадали. Предположительно, причиной возгорания могла стать большая нагрузка на электропроводку от ИВЛ.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел в процедурном кабинете реанимационного отделения, где находились пациенты с Covid-19. Сигнал о возгорании поступил в 3:36 ночи.

Площадь возгорания составила всего 15 квадратных метров, и пожар был быстро потушен (по данным МЧС, в 4:17). Пациенты погибли от дыма.

"У всех погибших отравление продуктами горения", - сказали Интерфаксу в администрации больницы.

Пострадавшие также получили отравление различной степени тяжести. Среди пострадавших - одна медсестра.

В чем причина

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать воспламенение проводки, рассказали Интерфаксу в больнице. «Большая нагрузка аппаратов ИВЛ, проводка не выдержала, загорелась», - сказал собеседник агентства.

«Сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка», - сказал ТАСС источник в экстренных службах. «Основная причина - возгорание аппарата ИВЛ, подключенного к пациенту», - сказал источник РИА Новости.

По данным источника Интерфакса, рассматриваются и другие версии: неисправное медицинское оборудование и системы жизнеобеспечения, а также неосторожное обращение с огнем кем-то из пациентов или персонала. Собеседники ТАСС и РИА Новости также допустили, что в одной из палат могло произойти короткое замыкание.

Следственный комитет России (СКР) заявил, что рассматриваются различные версии причин пожара: «Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз».

Это не первый пожар, связанный с нагрузкой на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В мае прошлого года несколько пациентов с коронавирусом погибли при пожарах в Москве и Петербурге. После этого приостанавливалась эксплуатация ИВЛ марки «Авента-М». Росздравнадзор тогда не выявил прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ и их возгоранием.

Областная больница им. Семашко в 2019 году заказывала ремонт американского аппарата ИВЛ iVent201, а в 2020 году туда были поставлены два китайских аппарата ИВЛ Boaray 5000D, пишет РИА Новости со ссылкой данные портала госзакупок.

Куда дели больных

Была проведена эвакуация всего здания рязанской больницы. Из 43 эвакуированных пациентов 34 болеют коронавирусной инфекцией.

Больных Covid-19, находившихся в реанимационном отделении, распределили по «красным зонам» других больниц, заявил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

Системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме, утверждают в региональном управлении МЧС. «Все они сработали, как надо. Системы же пожаротушения на подобных объектах не предусмотрены», - сказал Интерфаксу представитель управления.

По его словам, тушение пожара осложняло сильное задымление на 1-м этаже, а также конструктивные особенности здания, при этом пожарные не допустили распространения огня на остальное здание.