Ср, 9.06.2021
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Renault раскрыла подробности об электрическом MeganE

Renault. ФОТО: Eric Gaillard

Компания Renault поделилась подробностями об электрической модификации MeganE и опубликовала фотографии уже собранных прототипов, пишет Motor.

Выяснилось, что серийный электрокар получит 217-сильную установку и батарею емкостью 60 киловатт-часов, на одном заряде которой хэтчбек проезжает 450 километров по циклу WLTP. В настоящее время 30 предсерийных электрокаров проходят испытания на заводе во французском Дуэ, а запуск полноценного производства запланирован на сентябрь.

В Renault подчеркнули, что прототипы по всем параметрам соответствуют «товарной» версии. В основу электрокара легла новая платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а по габаритам новинка уступает стандартному Megane четвертого поколения. В числе отличий от концепта, дебютировавшего в 2020 году, — стандартные наружные зеркала вместо камер, слегка упрощенный дизайн передней части и обычные двери вместо безрамочных. Зато выдвижные ручки передних дверей в стиле Jaguar, по всей видимости, остались на месте.

Электрическая установка, судя по опубликованным данным, полностью перекочевала с концепта: это все тот же электромотор на 217 лошадиных сил и батарея на 60 киловатт-часов, толщина которой всего 11 сантиметров. Динамические характеристики предсерийных прототипов не приводятся, однако известно, что концепт-кар разгонялся с места до «сотни» менее чем за восемь секунд. Электрокар способен преодолеть расстояние от Лондона до Ньюкасла (примерно 450 километров) без подзарядки.

Ранее сообщалось, что в будущем Renault может отказаться от выпуска обычного Megane с двигателем внутреннего сгорания, заменив его электрокаром. По словам главного дизайнера марки Лоренса ван ден Акера, «как только Renault добавит в модельный ряд электрокары, придется исключить ряд других автомобилей, потому что мы не может позволить себе финансировать все это одновременно».

Фотографии можно посмотреть по данной ссылке.

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