В Эстонии в кредит покупают мало жилья: виновата приватизация квартир

Сравнивая эстонскую статистику и статистику Северных стран, можно увидеть явную разницу. В то время как в Эстонии купили недвижимость в кредит 22% жителей, в Швеции соответствующий показатель составляет 51%, в Исландии 61% и в Нидерландах 60%.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танеля Ребане, основная причина такой большой разницы – возможность, которая была у жителей Эстонии после восстановления независимости республики: приватизировать свои полученные в советское время квартиры.

«В более богатых странах люди не получали такую ​​недвижимость практически бесплатно, поэтому логично, что они покупают жилье в кредит, в том числе и в инвестиционных целях, – объяснил Ребане. – Здесь принцип прост. Например, если я могу со 100 000 евро получить доход более 2%, то есть больше, чем процент по кредиту, тогда имеет смысл инвестировать эти деньги».

Статистика других бывших советских республик также показывает историческое отличие от Западной и Северной Европы. В Латвии и Литве недвижимостью, купленной в кредит, владеют соответственно 13% и 12% людей, что даже меньше, чем в Эстонии. В Румынии, тоже бывшей стране соцлагеря, до 90% людей владеют недвижимостью, полученной без кредита.

Ребане отметил, что чем выше уровень жизни человека, тем пропорционально меньше он тратит на поддержание жизни, то есть на еду. «Это означает, что больше денег остается на вещи длительного пользования, например, на жилье. По этой причине цены на недвижимость в более богатых странах тоже выше. Если в Эстонии более 3000 евро за квадратный метр считается чрезвычайно высокой ценой, то в Хельсинки чрезвычайно высокая цена начинается где-то в районе 7000 евро за квадратный метр», – сказал он.

По словам Ребане, из статистики ясно видно, что потребительская корзина в Эстонии имеет иные пропорции, чем в странах Северной Европы.