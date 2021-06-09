В Эстонии в кредит покупают мало жилья: виновата приватизация квартир
В Эстонии только 22% населения владеют недвижимостью, купленной в кредит, а, например, в Скандинавии – более половины населения. Причина этой разницы – исторический фон.
В Эстонии только 22% населения владеют недвижимостью, купленной в кредит, а, например, в Скандинавии – более половины населения. Причина этой разницы – исторический фон.
Сравнивая эстонскую статистику и статистику Северных стран, можно увидеть явную разницу. В то время как в Эстонии купили недвижимость в кредит 22% жителей, в Швеции соответствующий показатель составляет 51%, в Исландии 61% и в Нидерландах 60%.
«В более богатых странах люди не получали такую недвижимость практически бесплатно, поэтому логично, что они покупают жилье в кредит, в том числе и в инвестиционных целях, – объяснил Ребане. – Здесь принцип прост. Например, если я могу со 100 000 евро получить доход более 2%, то есть больше, чем процент по кредиту, тогда имеет смысл инвестировать эти деньги».
Статистика других бывших советских республик также показывает историческое отличие от Западной и Северной Европы. В Латвии и Литве недвижимостью, купленной в кредит, владеют соответственно 13% и 12% людей, что даже меньше, чем в Эстонии. В Румынии, тоже бывшей стране соцлагеря, до 90% людей владеют недвижимостью, полученной без кредита.
Ребане отметил, что чем выше уровень жизни человека, тем пропорционально меньше он тратит на поддержание жизни, то есть на еду. «Это означает, что больше денег остается на вещи длительного пользования, например, на жилье. По этой причине цены на недвижимость в более богатых странах тоже выше. Если в Эстонии более 3000 евро за квадратный метр считается чрезвычайно высокой ценой, то в Хельсинки чрезвычайно высокая цена начинается где-то в районе 7000 евро за квадратный метр», – сказал он.
«Мы бессмысленно много тратим на алкоголь и гораздо больше на одежду, а это значит, что на жилье остается меньше», – сказал Ребане, добавив, что Эстония, тем не менее, достаточно быстро приближается по уровню жизни к развитым европейским странам. Это приведет к изменению структуры расходов, и люди вместо быстрого потребления будут тратить больше денег на непреходящие ценности, например, на собственное жилье.