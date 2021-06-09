Диагноз COVID-19 поставлен 68 жителям Эстонии, один скончался

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 23 человек. В Харьюмаа 17 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Рапла- и Ида-Вирумаа прибавилось по десять, в Пярнумаа — девять, в Тарту- и Вильяндимаа — по три, в Валга- и Ляэне-Вирумаа — по два, в Пыльва- и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах заражений не выявлено. В четырех случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 97,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,4% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыто семь новых историй болезни, в больничном лечении нуждаются 74 пациента. Средний возраст находящихся на больничном лечении пациентов составляет 69 лет, в больницах 55 человек (73%) в возрасте старше 60 лет.

Скончался один человек: 62-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 1265 человек с коронавирусом.

В течение суток было введено 9574 дозы вакцины от Covid-19, всего привито 507 923 человека по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 307 488 человек. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 47%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по адресу www.digilugu.ee и по номеру 1247 с 8 до 20 часов. Новые номерки появляются по мере поступления новых партий вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7 до 22 часов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.