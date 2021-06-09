Желающим получить водительские права придется ждать несколько месяцев

Например, вчера, 8 июня, в бюро самообслуживания Транспортного департамента можно было зарегистрироваться на экзамен по вождению категории B в Пярну самое раннее на 7 сентября, в Таллинне — на 15 сентября, а в Йыхви — на 29 сентября, сообщает Pärnu Postimees.

По словам руководителя экзаменационного центра Транспортного департамента Ристо Каземяэ, одна из причин большой очереди - это отпуска сотрудников. «Поскольку в прошлом году ни один из наших экзаменаторов не мог отдыхать из-за устранения очередей, возникших в связи с коронавирусом, в этом году мы разрешили отдыхать в летний период тем, кто этого хотел», - сказал Каземяэ.

Второй причиной очередей он назвал добавившиеся экзамены на категорию А, которых не было в зимний период.

Возможности регистрации на экзамен в различных городах Эстонии по состоянию на 8 июня. ФОТО: transpordiamet

Но все-таки есть надежда попасть на экзамен раньше. А именно, если кто-то откажется от своего времени. Поэтому Каземяэ рекомендует регулярно посещать э-обслуживание.

По словам Каземяэ, экзаменационный туризм, то есть ситуация, когда экзамен по вождению сдают в каком-нибудь маленьком городке или там, где очередь короче, не вызывает никаких проблем. «Экзаменационный туризм распространен, но не до такой степени, чтобы его можно было назвать проблемой, - сказал он, добавив, что летом все-таки люди хотят сдавать экзамены в расположенном поближе к своей даче городу. - Это естественное желание, и было бы неуместно называть это проблемой».

Если эта тенденция сохранится и результаты улучшатся в других бюро, очереди будут сокращены в связи с отменой повторных экзаменов. Ристо Каземяэ, руководитель экзаменационного центра Транспортного департамента

Но, по словам руководителя экзаменационного центра, проблема в том, что на экзамены не приходят или отсутствует должная подготовка и люди приходят попробовать. «В этом случае результат явно будет отрицательным, то есть, по сути, драгоценное экзаменационное время тратится впустую на тех, кто изучал правила безопасного движения в школе и под руководством инструктора и хочет прийти на экзамен», - сказал Каземяэ.