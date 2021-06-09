В случае избрания Хенн Пыллуаас пообещал стать также президентом соцдемов и геев

«Президент должен быть представителем всего народа. Этого требуют пост и Конституция. Если готов баллотироваться, нельзя занимать чью-то сторону, нужно быть внепартийным. Я к этому готов», – сказал Хенн Пыллуаас эфире передачи Esimene stuudio («Первая студия») на канале ETV, согласившись с тем, что сообщество ЛГБТ и соцдемы – тоже часть народа.