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  • В случае избрания Хенн Пыллуаас пообещал стать также президентом соцдемов и геев
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В случае избрания Хенн Пыллуаас пообещал стать также президентом соцдемов и геев

Хенн Пыллуаас. ФОТО: Eero Vabamägi

Заявивший о своем желании стать президентом Хенн Пыллуаас (EKRE) пообещал в случае избрания стать президентом всего народа, как прописано в законе, сообщает Rus.ERR.

«Президент должен быть представителем всего народа. Этого требуют пост и Конституция. Если готов баллотироваться, нельзя занимать чью-то сторону, нужно быть внепартийным. Я к этому готов», – сказал Хенн Пыллуаас эфире передачи Esimene stuudio («Первая студия») на канале ETV, согласившись с тем, что сообщество ЛГБТ и соцдемы – тоже часть народа.

Кандидату в президенты неизвестно, сколько сторонников у него в местных самоуправлениях, от которых назначают представителей в коллегию выборщиков.

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