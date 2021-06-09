Тренер Тайсона сообщил, когда Майк вернется на ринг

«Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, он всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что намечается на сентябрь. Пока не знаю, кто будет следующим соперником. Компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре», — приводит слова Кордейро BJPenn.