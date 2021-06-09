Приключения жителя Эстонии на сайте знакомств: хочешь встретиться — плати

В 2020 году в Ярвамаа было зарегистрировано 51 связанное с мошенничеством правонарушение, из них в 31 случае было начато уголовное производство, а в 14 случаях — производство о проступке, пишет Järva Teataja.

Так, мужчина из Ярвамаа познакомился на портале знакомств с женщиной, и когда возникли планы встретиться, женщина попросила у мужчины денег, чтобы нанять няню. Иначе встретиться не удастся.

Мужчина заплатил за «няню» 100 евро, но после того, как деньги были переведены, женщина исчезла.

В прошлом году в нескольких десятках случаев также через интернет были приобретены различные товары и услуги, деньги были переведены, но товары и услуги не были получены. В данных случаях ущерб составлял менее 1000 евро, в основном около 200 евро.

Около десяти раз без ведома человека заключили на его имя кредитные договоры. Самая большая сумма ущерба накапливалась в течение нескольких лет и составила 52 000 евро.

В нескольких случаях предприятию присылали фальшивые счета и деньги переводили на банковский счет мошенников. Ущерб составил в районе 10 000 евро.

Пару раз без ведома человека наличные снимались в банкомате. Ущерб составил 1000 и 1750 евро.

Был также случай в Ярвамаа, когда человек клюнул на хорошее предложение по кредиту, оплатил счета за сделки на сумму 2000 евро, но позже кредитор исчез.

Один раз человеку позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек и предложил кредит. Человек стал его оформлять, но в это же время транзакция показалась ему подозрительной, он связался со службой поддержки клиентов Swedbank, и транзакция была отменена. Кредит был предложен на сумму 1500 евро.