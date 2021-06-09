Приключения жителя Эстонии на сайте знакомств: хочешь встретиться — плати
Ошибается тот, кто думает, что в мирном Ярвамаа не орудуют мошенники. Они орудуют, но по большей части их деятельность скрыта или осуществляется через интернет.
Ошибается тот, кто думает, что в мирном Ярвамаа не орудуют мошенники. Они орудуют, но по большей части их деятельность скрыта или осуществляется через интернет.
В 2020 году в Ярвамаа было зарегистрировано 51 связанное с мошенничеством правонарушение, из них в 31 случае было начато уголовное производство, а в 14 случаях — производство о проступке, пишет Järva Teataja.
Так, мужчина из Ярвамаа познакомился на портале знакомств с женщиной, и когда возникли планы встретиться, женщина попросила у мужчины денег, чтобы нанять няню. Иначе встретиться не удастся.
Мужчина заплатил за «няню» 100 евро, но после того, как деньги были переведены, женщина исчезла.
В прошлом году в нескольких десятках случаев также через интернет были приобретены различные товары и услуги, деньги были переведены, но товары и услуги не были получены. В данных случаях ущерб составлял менее 1000 евро, в основном около 200 евро.
Около десяти раз без ведома человека заключили на его имя кредитные договоры. Самая большая сумма ущерба накапливалась в течение нескольких лет и составила 52 000 евро.
В нескольких случаях предприятию присылали фальшивые счета и деньги переводили на банковский счет мошенников. Ущерб составил в районе 10 000 евро.
Пару раз без ведома человека наличные снимались в банкомате. Ущерб составил 1000 и 1750 евро.
Был также случай в Ярвамаа, когда человек клюнул на хорошее предложение по кредиту, оплатил счета за сделки на сумму 2000 евро, но позже кредитор исчез.
Один раз человеку позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек и предложил кредит. Человек стал его оформлять, но в это же время транзакция показалась ему подозрительной, он связался со службой поддержки клиентов Swedbank, и транзакция была отменена. Кредит был предложен на сумму 1500 евро.
Полиция советует внимательно и критически относиться ко всем предложениям, позволяющим быстро обогатиться.
Убедитесь, что ваши пожилые родственники также осведомлены о схемах мошенничеств, и при необходимости объясните им, что свои документы нельзя просто так передавать кому-либо. О странных предложениях необходимо сообщить своему участковому полицейскому или позвонить по номеру 112, или передать информацию через сайт https://cyber.politsei.ee/report, или подать заявление на общий адрес полиции ppa@politsei.ee.