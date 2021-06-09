Галерея ⟩ Острая тема: на обсуждении плана вырубки леса дело едва не дошло до драки

Собрание закончилась все же мирно. Лицензированный эксперт по ценным местам обитания Юлле Кулдкепп объяснила, что вместе с биологом Индреком Таммекяндом она обнаружила во включенном в план вырубки лесу площадью более гектара шесть охраняемых видов, которые и представила всем заинтересованным лицам во время совместной прогулки. Таким образом, представители RMK пришли к выводу, что территория, скорее всего, будет объявлена ​​ценной средой обитания, и в этом случае вырубка не будет проводиться. Вайну и Каутс в конце концов пожали друг другу руки.

Крепкие слова

Собрание началось с объяснения лесничего Вильяндимааского лесничества Элора Ильмета, что в ведении RMK в непосредственной близости от крепости Лыхавере находится 15,5 га лесных угодий, которые представляют собой зону повышенного общественного интереса. Большая их часть пострадала от ураганов 2004 и 2005 годов, а в 2018 году RMK также проводил здесь вырубки леса.

Теперь RMK планирует сплошные вырубки на участке площадью 1,15 га, где растет созревший для вырубки 91-летний смешанный лес, 65 процентов которого составляют сосны. Элор Ильмет подчеркнул, что план вырубки необходимо реализовать, чтобы лес не был потрачен впустую, и подтвердил, что позднее лес будет обновлен. «Сам по себе лес не восстановится», - сказал он.

«Вы обновляете не лес, а деревья», - с горящими глазами твердил Индрек Вайну из некоммерческого объединения Eesti Metsa Abiks.

Экологическому активисту еще удалось адресовать несколько оскорбительных фраз директору по заготовкам RMK по Юго-Западному региону Херкки Каутсу, который рассердился и отозвал Вайну в сторону. Поначалу казалось, что без физического сведения счетов не обойдется. Однако этого не произошло, и мужчины вернулись на встречу через несколько минут, немного успокоившись, но провокационные междометия и реплики Вайну продолжались на протяжении всей встречи.

Местный житель Эрки Сепп рассказал, как несколько лет назад частный лесовладелец вырубил лес возле крепости, оставив довольно неутешительную картину. Сепп призвал RMK смотреть на вещи шире и не проводить запланированные в настоящее время сплошные рубки. Эвальд Сепп, директор гимназии Сууре-Яани, предложил отложить план вырубки на десять лет, а затем думать дальше. Элор Ильмет ответил, что предложение о приостановке рубок на десять лет записано.

Живущий на соседней ферме Лембиту консультант по частным лесам Рюнно Вийр также был против вырубок. Он скептически отнесся к тому, что этот лес можно будет правильно посадить, потому что половина его находится в болоте, а большая часть корней нынешних деревьев висит в воздухе. Кроме того, участок граничит с водоемом, вырубка со стороны которого запрещена. В лучшем случае из такого леса можно заготовить 200 кубометров древесины, что может стоить в общей сложности 10 000 евро.

«Нужно ли уничтожать природную территорию, имеющую культурно-историческую и рекреационную ценность для местных жителей, из-за cтоль ничтожного количества?» - спросил Индрек Вайну.

И активист-защитник окружающей среды Вайну и бывший сотрудник Департамента окружающей среды, лицензированный эксперт по ценным средам обитания Юлле Кулдкепп предложили объявить эту территорию ценным местом обитания, и в этом случае ее нельзя будет вырубать.

Юлле Кулдкепп уже тщательно исследовала эту местность, она также призвала на помощь биолога Индрека Таммекянда, и они обнаружили аж шесть охраняемых видов: рыжую щитовидку, пикнопореллус блестящий, риккардию широколопастную, лепидозию ползучую, кроссокаликс Геллера и цефалозию криволистную - все это виды характерные для ценной среды обитания. Кроме того, был обнаружен баранец, который относится в Эстонии к третьей категории защиты.

Ценная среда обитания

Список поступит в Департамент окружающей среды, откуда будет направлен специалист, который все еще раз осмотрит и даст свою оценку. Если он признает вид ценным, то внесет его в соответствующий реестр. «Судя по найденным здесь видам, я осмелюсь сказать, что нет никаких сомнений в том, что это ценная среда обитания», - позже сказал Sakala по телефону биолог Индрек Таммекянд.