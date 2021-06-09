Галерея ⟩ Острая тема: на обсуждении плана вырубки леса дело едва не дошло до драки
На проходившем в минувший понедельник на парковке у крепости Лыхавере собрании, посвященном ознакомлению с планом лесных работ, разгорелись нешуточные страсти, когда директор по заготовкам Центра управления гослесами (RMK) по Юго-Западному региону Херкки Каутс отозвал в сторону выступавшего с провокационными речами экологического активиста Индрека Вайну для выяснения отношений. Поначалу казалось, что в ход пошли и руки, но мужчины все же ограничились обменом любезностями, пишет Sakala.