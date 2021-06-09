В Таллинне из окна пятого этажа выпал ребенок
Сегодня, 9 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.
Сегодня, 9 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.
Из окна пятого этажа в Пыхья-Таллинне выпал восьмилетний мальчик, он был доставлен в больницу, сообщает полиция.
«Погода теплая, и понятно, что окна держат открытыми. Детям постарше нужно объяснять, насколько плохо может закончиться падение с высоты, - отмечает полиция. - За маленьким ребенком у открытого окна в любом случае должен присматривать взрослый, именно взрослый человек, поскольку старшая сестра или брат могут во время игры забыть, что надо следить за младшим».
Стражи порядка также призывают подумать и о домашних животных, поскольку хотя и говорят, что у кошек девять жизней, при падении с большой высоты лишь небольшая часть из них выживут. В зоомагазинах и строительных магазинах продаются сетки, которые прикрепляются к окну и гарантируют, что четвероногий друг не выпадет.