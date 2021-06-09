Родители похищают из Финляндии несколько десятков детей ежегодно: зачастую их увозят в Эстонию
Ежегодно из Финляндии похищается несколько десятков детей, сообщает организация, занимающаяся поддержкой жертв похищений.
Ежегодно из Финляндии похищается несколько десятков детей, сообщает организация, занимающаяся поддержкой жертв похищений.
При этом ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, не помогли уменьшить число похищенных детей. Как правило, их увозит за границу один из родителей – чаще всего в Швецию или Эстонию, передает Yle.
Происходят также случаи, когда дети похищаются за рубежом и привозятся в Финляндию. В организации Kaapatut lapset говорят, что зачастую заранее очень сложно предположить, что ребенок будет тайно вывезен из страны, поэтому при малейшем подозрении стоит запретить оформление ребенку паспорта.
"Доказано, что похищение оставляет длительные последствия в виде жизненной неустроенности, недоверия к другим людям, склонности к различным формам зависимости, психических проблем и маргинализации", – комментирует Тарья Ряйсянен из организации Kaapatut lapset.