Родители похищают из Финляндии несколько десятков детей ежегодно: зачастую их увозят в Эстонию

При этом ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, не помогли уменьшить число похищенных детей. Как правило, их увозит за границу один из родителей – чаще всего в Швецию или Эстонию, передает Yle.

Происходят также случаи, когда дети похищаются за рубежом и привозятся в Финляндию. В организации Kaapatut lapset говорят, что зачастую заранее очень сложно предположить, что ребенок будет тайно вывезен из страны, поэтому при малейшем подозрении стоит запретить оформление ребенку паспорта.