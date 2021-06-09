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В Дании доказали, что риск заразиться коронавирусом на стадионе минимален

Евро-2020. ФОТО: ALBERTO LINGRIA

В Дании провели исследование по количеству зараженных коронавирусом на футбольных стадионах, которое продемонстрировало, что риск заражения минимален. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на SPORT TV2.

Оценка результатов показала, что из 266 тыс. зрителей на матчах трех ведущих футбольных лиг Дании этой весной заражены коронавирусом оказались лишь 60 человек (0,02%). Данные демонстрируют, что при использовании социальной дистанции, фиксированного расстояния между болельщиками и контролируемого передвижения зрителей риск заражения очень мал и фактически ниже, чем при передвижении в обществе в целом. Ранее стало известно, что российским болельщикам, желающим попасть в Данию, было предложено сдать билеты, так как Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обоснованной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.

В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

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