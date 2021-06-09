В преддверии летних каникул работа в Рийгикогу кипит днем и ночью
Поскольку вчера парламент занимался вотумом недоверия министру обороны Калле Лаанету, который в итоге провалился, большинство пунктов повестки дня депутатов перенеслось на сегодняшний день, и теперь народным избранникам светит ночное заседание. Спикер Рийгикогу также постановил, что в субботу состоится дополнительное заседание. По мнению соцдемов, правительство пытается протолкнуть законопроекты до лета без предметного обсуждения, пишет Postimees.