В преддверии летних каникул работа в Рийгикогу кипит днем и ночью

«Конечно, к этому законопроекту есть разные вопросы, но ничего похожего на диктатуру на основе отпечатков пальцев не возникнет», - добавил депутат. По его словам, нет смысла вести отдельные базы данных разных учреждений, которые собирают отпечатки пальцев.

«Тактика затягивания - это выбранная ими стратегия запугивания правящей коалиции перспективой ночного заседания», - добавил Рейнсалу.

«Тактика воспрепятствования работе нашего Рийгикогу заключается не только в том, чтобы делать перерывы и выступать с речами по поводу одного законопроекта, но мы намерены застопорить всю повестку дня», - сказал ERR председатель EKRE Мартин Хельме.

«Максимальное количество вопросов по всем проектам, максимальное количество голосований за поправки по всем проектам, максимальное количество перерывов, максимальное количество выступлений. А в случае вторых чтений каждый депутат может выступать в течение восьми минут. У нас на повестке дня около двадцати проектов», - рассказал Хельме.

По словам Хельме, план состоит в том, чтобы начать тактику затягивания уже в среду и реализовать ее также на внеочередном заседании, созванном на выходные.

Правительство проталкивает законопроекты через Рийгикогу

По словам Ляэнеметса, правительство, со своей стороны, в преддверии Иванова дня работает с очень неприятным и неестественным законодательством. «Проводятся внеочередные заседания комиссии по экономическим вопросам, и перед Ивановым днем в зал в срочном порядке отправляются законы, имеющие очень важное значение», - подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, накануне Иванова дня правительство направило в большой зал парламента очень важные и серьезные темы, которые нельзя было пропускать в такой спешке - например, проект сжигания древесины в нарвских котлах, а также отмену процентов по жилищным кредитам. "Эта последняя часть относится к плану экономии. Куда вы спешите с планом экономии, если наши экономические показатели лучше, чем прогнозировалось изначально?" - задается вопросом Ляэнеметс.

По его словам, оба вопроса нуждаются в большом публичном обсуждении, но сейчас это невозможно. "Это проталкивание, по-быстрому и без обсуждения. Сегодня было сказано, что урезают, но в обществе не было конкретной дискуссии по этим темам", - сказал Ляэнеметс.

Однако Урмас Рейнсалу не согласен с Лянеметсом. «Я не могу сказать, что в другие годы было как-то иначе, - сказал он. - Это как у школьников, которые начинают готовиться к экзамену в последний момент».