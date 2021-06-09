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В преддверии летних каникул работа в Рийгикогу кипит днем и ночью

Riigikogu ööistung ФОТО: Liis Treimann

Поскольку вчера парламент занимался вотумом недоверия министру обороны Калле Лаанету, который в итоге провалился, большинство пунктов повестки дня депутатов перенеслось на сегодняшний день, и теперь народным избранникам светит ночное заседание. Спикер Рийгикогу также постановил, что в субботу состоится дополнительное заседание. По мнению соцдемов, правительство пытается протолкнуть законопроекты до лета без предметного обсуждения, пишет Postimees.

На сегодняшний день cдвинулись такие законопроекты, как проект о внесении поправок в Закон об охране атмосферного воздуха и Закон о государственных пошлинах, законопроект о внесении дополнений в Закон о финансовой инспекции, законопроект об участии членов Европейского парламента в советах местных органов власти и второе чтение законопроекта о внесении изменений в Закон об организации местного самоуправления.

А также: проект поправок к постановлению Рийгикогу «Об образовании эстонской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» и проект поправок к постановлению Рийгикогу «Об образовании эстонской делегации в Межпарламентской ассамблее Эстонской Республики, Литовской Республики и Латвийской Республики».

А также: первое чтение законопроекта о внесении поправок в Закон о трудовом договоре и Закон о налогообложении и первое чтение законопроекта о внесении поправок в Закон об организации местного самоуправления.

Кроме того, на сегодняшний день отложено обсуждение Плана развития образования на 2021–2035 годы. К среде также было вынесено два законопроекта в первом чтении, восемь во втором чтении и один в третьем чтении.

Поскольку сегодняшний день у Рийгикогу выходит очень загруженным, спикер Юри Ратас решил провести дополнительное заседание 12 июня с началом в 17.00. Дополнительное заседание продлится до исчерпания повестки дня, но не дольше 9 утра 14 июня.

В повестке дня заседания - утвержденные в повестке дня на 7-10 июня 2021 года, но не обсужденные в течение этой рабочей недели пункты, за исключением обсуждения важного государственного вопроса «Неравенство в Эстонии - можно ли искоренить бедность?», инициированного фракцией Социал-демократической партии.

EKRE бойкотирует собственные проекты

«В течение следующих нескольких недель партия Хельме обещает приостановить работу национального парламента Эстонии для того, чтобы бороться с собственным законопроектом Хельме, который был инициирован осенью», - написал член Партии реформ Юрген Лиги.

В октябре прошлого года тогдашний министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) представил министерствам «Законопроект о внесении поправок в Закон об удостоверениях личности и соответствующих поправках к другим законам», и теперь, по словам Лиги, EKRE тормощит первое чтение проекта за счет множества вопросов.

«Поскольку партия, по-видимому, решила, что официально перешла от государства на сторону подонков, она, несомненно, чувствует угрозу, если при поддержке закона между различными министерствами улучшится обмен информацией по борьбе с преступностью», - добавил Лиги.

Вице-председатель конституционной комиссии Рийгикогу Лаури Ляэнеметс подтвердил слова Лиги о том, что EKRE внесло около 100 поправок в свой законопроект. «Они делают это из-за этого закона», - отметил Ляэнеметс.

Член комиссии Урмас Рейнсалу (Отечество) подтвердил, что EKRE представил множество поправок, но добавил, что законопроект не был полностью инициирован тогдашним министром внутренних дел. «Предыдущее правительство одобрило базовую конструкцию. Конечно, интересно, что закон появился "прицепом", как правило, бывает наоборот», - пояснил Рейнсалу.

«Конечно, к этому законопроекту есть разные вопросы, но ничего похожего на диктатуру на основе отпечатков пальцев не возникнет», - добавил депутат. По его словам, нет смысла вести отдельные базы данных разных учреждений, которые собирают отпечатки пальцев.

«Тактика затягивания - это выбранная ими стратегия запугивания правящей коалиции перспективой ночного заседания», - добавил Рейнсалу.

«Тактика воспрепятствования работе нашего Рийгикогу заключается не только в том, чтобы делать перерывы и выступать с речами по поводу одного законопроекта, но мы намерены застопорить всю повестку дня», - сказал ERR председатель EKRE Мартин Хельме.

«Максимальное количество вопросов по всем проектам, максимальное количество голосований за поправки по всем проектам, максимальное количество перерывов, максимальное количество выступлений. А в случае вторых чтений каждый депутат может выступать в течение восьми минут. У нас на повестке дня около двадцати проектов», - рассказал Хельме.

По словам Хельме, план состоит в том, чтобы начать тактику затягивания уже в среду и реализовать ее также на внеочередном заседании, созванном на выходные.

Правительство проталкивает законопроекты через Рийгикогу

По словам Ляэнеметса, правительство, со своей стороны, в преддверии Иванова дня работает с очень неприятным и неестественным законодательством. «Проводятся внеочередные заседания комиссии по экономическим вопросам, и перед Ивановым днем в зал в срочном порядке отправляются законы, имеющие очень важное значение», - подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, накануне Иванова дня правительство направило в большой зал парламента очень важные и серьезные темы, которые нельзя было пропускать в такой спешке - например, проект сжигания древесины в нарвских котлах, а также отмену процентов по жилищным кредитам. "Эта последняя часть относится к плану экономии. Куда вы спешите с планом экономии, если наши экономические показатели лучше, чем прогнозировалось изначально?" - задается вопросом Ляэнеметс.

По его словам, оба вопроса нуждаются в большом публичном обсуждении, но сейчас это невозможно. "Это проталкивание, по-быстрому и без обсуждения. Сегодня было сказано, что урезают, но в обществе не было конкретной дискуссии по этим темам", - сказал Ляэнеметс.

Однако Урмас Рейнсалу не согласен с Лянеметсом. «Я не могу сказать, что в другие годы было как-то иначе, - сказал он. - Это как у школьников, которые начинают готовиться к экзамену в последний момент».

Летние каникулы депутатов начнутся в конце следующей недели, последнее заседание состоится в четверг. Согласно графику работы Рийгикогу, парламент снова соберется 13 сентября.

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