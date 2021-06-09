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  • Спасателям удалось спасти застрявшую в вентиляционной трубе птицу

Спасателям удалось спасти застрявшую в вентиляционной трубе птицу

Белая трясогузка. ФОТО: Henn Soodla

Вчера в 19:28 обеспокоенный житель Пярну позвонил в Центр тревоги, поскольку в его вентиляционную трубу влетела птица, сообщает Pärnu Postimees.

Живущий на улице Лаева в Пярну мужчина обнаружил птицу, когда услышал скрежет в вентиляционном отверстии. Спасатели приехали на место и помогли вызволить пернатую из заточения. Это оказалась белая трясогузка, ее отпустили на свободу. 

К счастью жильцов дома, во время спасательной операции не пришлось что-то ломать.

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