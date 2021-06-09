Спасателям удалось спасти застрявшую в вентиляционной трубе птицу

Живущий на улице Лаева в Пярну мужчина обнаружил птицу, когда услышал скрежет в вентиляционном отверстии. Спасатели приехали на место и помогли вызволить пернатую из заточения. Это оказалась белая трясогузка, ее отпустили на свободу.