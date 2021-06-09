Спасателям удалось спасти застрявшую в вентиляционной трубе птицу
Вчера в 19:28 обеспокоенный житель Пярну позвонил в Центр тревоги, поскольку в его вентиляционную трубу влетела птица, сообщает Pärnu Postimees.
Вчера в 19:28 обеспокоенный житель Пярну позвонил в Центр тревоги, поскольку в его вентиляционную трубу влетела птица, сообщает Pärnu Postimees.
Живущий на улице Лаева в Пярну мужчина обнаружил птицу, когда услышал скрежет в вентиляционном отверстии. Спасатели приехали на место и помогли вызволить пернатую из заточения. Это оказалась белая трясогузка, ее отпустили на свободу.
К счастью жильцов дома, во время спасательной операции не пришлось что-то ломать.