Архивное фото. ФОТО: Zurab Dzhavakhadze/TASS

В Сочи двое судебных приставов погибли, когда по решению суда пришли выселять семью. 61-летний хозяин застрелил их из охотничьего ружья, сообщили в полиции. Речь идет о сносе самостроя.

В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов, сообщили Интерфаксу в УВД Сочи. «Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть», - рассказал собеседник агентства.

«Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским», - добавил он.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Би-би-си сообщили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о стрельбе в районе Чкаловского пляжа в Сочи Собеседник ТАСС говорил, что приставы были убиты во время перестрелки. По словам источника Интерфакса, речь шла о сносе самостроя.

По данным агентства, приставы прибыли на улицу Просвещения в дом к 61-летнему Вартану Кочияну. «Однако мужчина отказался пустить их внутрь, равно как и покинуть дом. Спустя несколько минут он открыл по приставам огонь из охотничьего ружья, застрелив насмерть двоих», - рассказал собеседник Интерфакса.

Стрелявший доставлен в отдел внутренних дел.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что еще в 2019 году был подан иск о признании самовольными постройками строения одноэтажных строений барачного типа, расположенных в первой санитарной зоне. В октябре 2020 года Адлерский районный суд иск удовлетворил.

Три года назад на улице Просвещения,81 в постройках барачного типа произошел пожар, в котором погибли 10 человек, напомнил журналистам на месте происшествия начальник полиции Сочи Александр Папанов.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь людей, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ), и о покушении на убийство двух и более человек (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).

«Хозяин построек потребовал покинуть его территорию и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также мужчину, привлеченного к сносу. В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», - говорится в пресс-релизе СКР.

Подозреваемый в убийстве двух приставов владел оружием незаконно, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.