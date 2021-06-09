Житель Сочи застрелил приставов, пришедших выселять его семью из дома
В Сочи двое судебных приставов погибли, когда по решению суда пришли выселять семью. 61-летний хозяин застрелил их из охотничьего ружья, сообщили в полиции. Речь идет о сносе самостроя.
В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов, сообщили Интерфаксу в УВД Сочи. «Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть», - рассказал собеседник агентства.
«Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским», - добавил он.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Би-би-си сообщили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о стрельбе в районе Чкаловского пляжа в Сочи Собеседник ТАСС говорил, что приставы были убиты во время перестрелки. По словам источника Интерфакса, речь шла о сносе самостроя.
По данным агентства, приставы прибыли на улицу Просвещения в дом к 61-летнему Вартану Кочияну. «Однако мужчина отказался пустить их внутрь, равно как и покинуть дом. Спустя несколько минут он открыл по приставам огонь из охотничьего ружья, застрелив насмерть двоих», - рассказал собеседник Интерфакса.
Стрелявший доставлен в отдел внутренних дел.
В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что еще в 2019 году был подан иск о признании самовольными постройками строения одноэтажных строений барачного типа, расположенных в первой санитарной зоне. В октябре 2020 года Адлерский районный суд иск удовлетворил.
Три года назад на улице Просвещения,81 в постройках барачного типа произошел пожар, в котором погибли 10 человек, напомнил журналистам на месте происшествия начальник полиции Сочи Александр Папанов.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь людей, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ), и о покушении на убийство двух и более человек (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).
«Хозяин построек потребовал покинуть его территорию и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также мужчину, привлеченного к сносу. В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», - говорится в пресс-релизе СКР.
Подозреваемый в убийстве двух приставов владел оружием незаконно, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.
«Я живу в этих домах с четырех лет. Просто довели: не давали землю оформить, говорили "нельзя", потом власть поменялась, - цитирует стрелявшего телеграм-канал Baza. - Это мое. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год и я не жалею, что сделал» (проверить достоверность сказанного пока не удалось).