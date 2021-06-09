В Таллинне задержана серьезно ранившая мужа женщина
Во вторник, 8 июня, в Таллинне полиция задержала женщину, которая во время семейной ссоры серьезно ранила своего мужа.
Во вторник, 8 июня, в Таллинне полиция задержала женщину, которая во время семейной ссоры серьезно ранила своего мужа.
По предварительным данным, конфликт между партнерами - 35-летней женщиной и 44-летним мужчиной - возник в доме на улице Вильде в Мустамяэ, мужчина получил серьезные телесные повреждения.
По сообщению Пыхьяской префектуры, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала 35-летнюю подозреваемую и возбудила против нее уголовное дело.