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В Таллинне задержана серьезно ранившая мужа женщина

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник, 8 июня, в Таллинне полиция задержала женщину, которая во время семейной ссоры серьезно ранила своего мужа.

По предварительным данным, конфликт между партнерами - 35-летней женщиной и 44-летним мужчиной - возник в доме на улице Вильде в Мустамяэ, мужчина получил серьезные телесные повреждения.

По сообщению Пыхьяской префектуры, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала 35-летнюю подозреваемую и возбудила против нее уголовное дело.

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