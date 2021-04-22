Картина дня: проблемы с получением водительских прав, цифровые COVID-сертификаты и инцидент с ребенком

Диагноз COVID-19 поставлен 68 жителям Эстонии, один скончался

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3946 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 68, то есть 1,7% от общего количества. Читать далее...

В Таллинне из окна пятого этажа выпал ребенок

Сегодня, 9 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Читать далее...

Безопасным летним путешествиям дали зеленый свет: Европарламент одобрил цифровые COVID-сертификаты

Европейский парламент в среду окончательно одобрил цифровой сертификат Covid Европейского союза (ЕС), который облегчит поездки и будет способствовать восстановлению экономики. Читать далее...

Родители похищают из Финляндии несколько десятков детей ежегодно: зачастую их увозят в Эстонию

Ежегодно из Финляндии похищается несколько десятков детей, сообщает организация, занимающаяся поддержкой жертв похищений. Читать далее...

Через три месяца после вакцинации антител стало меньше

Результаты первого исследования, проведенного на эстонцах, показывают, что через три месяца после прививки уровень антител у получивших вакцину Pfizer значительно снизился. Читать далее...

Желающим получить водительские права придется ждать несколько месяцев

Для получения водительских прав категории В придется запастись временем, поскольку попасть на экзамен по вождению быстро не удастся. Читать далее...

Запись на экзамен по вождению превратилась в настоящий квест: «Что я сделал не так?»

Для безработного жителя Виймси Александра запись на экзамен по теории вождения превратилась в почти невыполнимую миссию из-за неточностей, допущенных Кассой по безработице. Читать далее...

Галерея 〉 Острая тема: на обсуждении плана вырубки леса дело едва не дошло до драки

На проходившем в минувший понедельник на парковке у крепости Лыхавере собрании, посвященном ознакомлению с планом лесных работ, разгорелись нешуточные страсти, когда директор по заготовкам Центра управления гослесами (RMK) по Юго-Западному региону Херкки Каутс отозвал в сторону выступавшего с провокационными речами экологического активиста Индрека Вайну для выяснения отношений. Поначалу казалось, что в ход пошли и руки, но мужчины все же ограничились обменом любезностями. Читать далее...

Ааб: Кальюлайду стоило бы открыть гадальный салон

Раймонду Кальюлайду как профессиональному пиарщику хорошо известно, что многократно повторенная ложь через какое-то время начинает восприниматься как правда. И этот прием он использует очень активно, пишет министр госуправления (Центристская партия) Яак Ааб. Читать далее...

Посторонние занятия: за рулем сидят в смартфонах и доедают утреннюю кашу

С приходом смартфонов, отвлекающие занятий во время управления автомобилями превратились в движении Эстонии в нарастающую проблему. Это одно из основных нарушений на дорогах, которые бросаются в глаза патрульным полицейским. Читать далее...

Ждете посылки из-за пределов ЕС? Что необходимо знать о новых правилах

В связи с изменениями налогообложения в Европейском союзе, с 1 июля все отправления из третьих стран должны быть задекларированы и будут облагаться НДС. Налоговые изменения распространяются также на товары, приобретенные до 1 июля, но прибывающие после этой даты. Читать далее...

EKRE планирует выразить вотум недоверия Кае Каллас

Парламентская фракция EKRE планирует вместе с «Отечеством» выразить вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) и рассчитывает на то, что к инициативе присоединятся также и оппозиционные социал-демократы. Читать далее...

В случае избрания Хенн Пыллуаас пообещал стать также президентом соцдемов и геев

Заявивший о своем желании стать президентом Хенн Пыллуаас (EKRE) пообещал в случае избрания стать президентом всего народа, как прописано в законе. Читать далее...

Нарвский судебный исполнитель: должник обещал отправить меня к Аллаху

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих предложила внести поправки в Пенитенциарный кодекс, чтобы иметь возможность для борьбы с постоянными вербальными и физическими нападениями. Об одной такой болезненной ситуации передаче «Летний репортер» рассказала нарвский судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. Читать далее...

Приключения жителя Эстонии на сайте знакомств: хочешь встретиться — плати