Фото ⟩ На Раквереском мясокомбинате вакцинировано более половины персонала
Сегодня, 9 июня, в центре вакцинации, сооруженном на территории Раквереского мясокомбината, проходит повторная вакцинация работников от вируса COVID-19.
Сегодня, 9 июня, в центре вакцинации, сооруженном на территории Раквереского мясокомбината, проходит повторная вакцинация работников от вируса COVID-19.
Новые желающие вакцинироваться могут также получить первую дозу вакцины – количество желающих привиться от коронавируса за месяц выросло на 25%. По имеющимся данным, после сегодняшней массовой вакцинации на предприятии будет вакцинировано более половины персонала, сообщает Раквереский мясокомбинат.
«В день массовой вакцинации, организованной в прошлом месяце в Раквере, первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 400 работников и близких членов их семей, на этот раз, помимо тех, кто будет вакцинироваться повторно, еще около 100 человек хотят получить первую дозу вакцины. Очень приятно видеть, что опыт коллег, связанный с вакцинацией, воодушевил и мотивировал многих работников, и теперь они тоже готовы вакцинироваться», – сказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.
Вакцинация проводится в сотрудничестве с медицинским центром Silmarõõm OÜ, используется двухкомпонентная вакцина Moderna. Работники и их близкие, получившие сегодня первую дозу вакцины, получат вторую дозу через четыре недели при содействии того же медицинского центра.
«Мы имеем положительный опыт проведения вакцинации, и мы определенно хотели бы организовать вакцинацию своих работников на рабочих местах и в других своих производственных подразделениях. Людям, работающим посменно, порой не так-то просто ехать куда-то на прививку, особенно в другой конец Эстонии, и мы как работодатель однозначно не хотим, чтобы вакцинация упиралась в проблемы логистики. Насколько нам известно, уже целый месяц никто из работников наших производственных подразделений не получал положительных результатов теста на коронавирус, и, несомненно, вакцинация сыграла здесь не последнюю роль», – добавила Мере.