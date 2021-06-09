Фото ⟩ На Раквереском мясокомбинате вакцинировано более половины персонала

Новые желающие вакцинироваться могут также получить первую дозу вакцины – количество желающих привиться от коронавируса за месяц выросло на 25%. По имеющимся данным, после сегодняшней массовой вакцинации на предприятии будет вакцинировано более половины персонала, сообщает Раквереский мясокомбинат.

«В день массовой вакцинации, организованной в прошлом месяце в Раквере, первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 400 работников и близких членов их семей, на этот раз, помимо тех, кто будет вакцинироваться повторно, еще около 100 человек хотят получить первую дозу вакцины. Очень приятно видеть, что опыт коллег, связанный с вакцинацией, воодушевил и мотивировал многих работников, и теперь они тоже готовы вакцинироваться», – сказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

ФОТО: HKScan

Вакцинация проводится в сотрудничестве с медицинским центром Silmarõõm OÜ, используется двухкомпонентная вакцина Moderna. Работники и их близкие, получившие сегодня первую дозу вакцины, получат вторую дозу через четыре недели при содействии того же медицинского центра.