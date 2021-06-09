В квартире найден труп человека с колото-резаными ранами

8 июня ночью в полицию поступило сообщение, что в волости Тырва в квартире в деревне Кулли был найден труп мужчины с колото-резаными ранами. Полиция уточнила, что речь идет о 53-летнем жителе того же дома.

При выяснении обстоятельств случившегося и сборе доказательств было установлено, что, по предварительным данным, в смерти жертвы есть основание подозревать его 40-летнего знакомого. Подозреваемый был задержан.

Руководитель процессуальной службы Валга Кристийна Вяхи сказала, что мотив и прочие обстоятельства тяжкого преступления будут выяснены в ходе расследования. "Мужчины были знакомы друг с другом, и, к сожалению, подозреваемый также знаком полиции. По предварительным данным, причиной серьезного преступления могло быть сведение счетов между ними, но все подробности того, что привело к убийству, будут установлены полицией в рамках уголовного производства", - сказала она.