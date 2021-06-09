На Ярвевана-теэ появится 12-этажное офисное здание

Детальная планировка Ярвевана-теэ, 5 и Ярвевана-теэ, 5а предполагает реконструкцию шестиэтажного офисного здания, расположенного на коммерческом участке земли, и его расширение до 12 надземных и одного подземного этажа.

В пояснительной записке к проекту решения горуправы сказано, что с целью поиска наиболее подходящего архитектурного решения для этого места проводился конкурс.

ФОТО: Kadarik Tüür Arhitektid

«Победителем стала подготовленная Kadarik Tüür Arhitektid OÜ работа Kivi maja, согласно решению которой здание выше прилегающих к нему построек, оно самобытно и имеет концептуальную связь с легендами района», - сказано в пояснительной записке.