Таллиннское отделение раллийной команды Toyota закрывается навсегда

Финское издание Keskisuomalainen сообщает, что команда Toyota Gazoo Racing сосредоточит все свои подразделения в новом центре в Ювяскюля. По данным Keskisuomalainen, центр в Таллинне будет закрыт в ближайшее время.

В центре, открытом в 2018 году в Эстонии, сейчас происходит весь процесс, связанный с логистикой всей команды, то есть подготовка и сборка раллийных автомобилей Toyota для этапов Кубка мира. В будущем вся деятельность, связанная с постройкой и обслуживанием автомобилей, будет проходить в Ювяскюля.