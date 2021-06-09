Таллиннское отделение раллийной команды Toyota закрывается навсегда
В ближайшее время раллийная команда Toyota закроет отделение В Пеэтри под Таллинном и сосредоточит всю деятельность в Финляндии.
В ближайшее время раллийная команда Toyota закроет отделение В Пеэтри под Таллинном и сосредоточит всю деятельность в Финляндии.
Финское издание Keskisuomalainen сообщает, что команда Toyota Gazoo Racing сосредоточит все свои подразделения в новом центре в Ювяскюля. По данным Keskisuomalainen, центр в Таллинне будет закрыт в ближайшее время.
В центре, открытом в 2018 году в Эстонии, сейчас происходит весь процесс, связанный с логистикой всей команды, то есть подготовка и сборка раллийных автомобилей Toyota для этапов Кубка мира. В будущем вся деятельность, связанная с постройкой и обслуживанием автомобилей, будет проходить в Ювяскюля.
Новость кажется неожиданной, потому что только в апреле руководитель команды Toyota Яри-Матти Латвала похвалил центр в Пеэтри под Таллинном. «Наша база в Таллинне работает очень хорошо, все сотрудники хорошо знают свое дело», - сказал Латвала Postimees несколько месяцев назад.