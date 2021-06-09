В центре Таллинна столкнулись трамвай и автомобиль
Сегодня, 9 июня, вечером в центре Таллинна столкнулись автомобиль и трамвай, движение нарушено.
Сегодня, 9 июня, вечером в центре Таллинна столкнулись автомобиль и трамвай, движение нарушено.
В 17:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в центре Таллинна у здания на Тартуском шоссе, 24 по направлению в сторону автобусного вокзала столкнулись легковой автомобиль и трамвай, сообщает полиция.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. К 18:10 движение трамваем было восстановлено.
Обстоятельства ДТП выясняются.