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В центре Таллинна столкнулись трамвай и автомобиль

Трамвай попал в ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня, 9 июня, вечером в центре Таллинна столкнулись автомобиль и трамвай, движение нарушено. 

В 17:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в центре Таллинна у здания на Тартуском шоссе, 24 по направлению в сторону автобусного вокзала столкнулись легковой автомобиль и трамвай, сообщает полиция.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. К 18:10 движение трамваем было восстановлено.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

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