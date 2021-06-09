Субботнее ночное заседание в Рийгикогу отменяется

Правление Рийгикогу постановило отменить решение о созыве дополнительного заседания Рийгикогу 12 июня в 17.00, сообщил пресс-секретарь Рийгикогу, добавив, что дополнительное заседание решено провести 12 июня в 9 утра. Заседание продолжится до тех пор, пока не будет пройдена вся повестка дня, но максимум до 21:00.