Ср, 9.06.2021
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Субботнее ночное заседание в Рийгикогу отменяется

Индрек Саар (Социал-Демократическая партия), Мартин Хельме и Март Хельме (EKRE). ФОТО: Madis Veltman

Руководство Рийгикогу отменило решение о созыве дополнительного заседания вечером 12 июня и решило созвать заседание утром того же дня.

Правление Рийгикогу постановило отменить решение о созыве дополнительного заседания Рийгикогу 12 июня в 17.00, сообщил пресс-секретарь Рийгикогу, добавив, что дополнительное заседание решено провести 12 июня в 9 утра. Заседание продолжится до тех пор, пока не будет пройдена вся повестка дня, но максимум до 21:00.

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