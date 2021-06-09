Эстония пожаловалась на Финляндию в Еврокомиссию

«Принимая и применяя ограничения на свободное передвижение, государства-члены должны соблюдать принципы законодательства ЕС, в частности, принципы соразмерности и недискриминации», - написала эстонский министр в письме европейским чиновникам.

Как сообщила пресс-служба МИД Эстонии, Лийметс направила письмо европейскому комиссару по транспорту Адине Валеан, комиссару по внутренним делам Илве Йоханнсон, комиссару по правовым вопросам Дидье Рейндерсу и комиссару по вопросам занятости Николасу Шмидту.

В письме поднят вопрос о соразмерности ограничений на поездки в Финляндию. Министр также связалась по телефону с комиссаром по транспорту и «обратила внимание Комиссии на ограничения, наложенные Финляндией на свободное передвижение в Шенгенской зоне», добавили в пресс-службе.

Эстония обеспокоена тем, что, несмотря на решение правительства Финляндии от 3 июня разрешить рабочим въезд в страну с 7 июня, эту возможность можно реализовать только самолетами. Наиболее демократичный способ пересечь Финский залив - на паромах - для эстонских рабочих остается закрытым.