В следующем году иммунизацию от COVID-19 в Эстонии планируют проводить при помощи мРНК-вакцин

"На данный момент Эстония подписала соглашение с Pfizer/BioNTech в рамках совместных закупок Европейского союза. Кроме того, ведутся переговоры с Moderna и, возможно, в будущем с Curevack, если эта вакцина получит разрешение на продажу", - отметил министр здоровья и труда Танель Кийк.

В случае аденовирусных вакцин, таких как AstraZeneca и Janssen, иммунитет вырабатывается не только к коронавирусу, но и к аденовирусу. По словам члена научного совета Андреса Меритса, есть большая вероятность, что иммунитет от аденовируса может вызвать неожиданные побочные эффекты или негативно повлиять на эффективность защиты от коронавируса. Однако пока что опыта использования вакцин недостаточно, чтобы утверждать, что человеку может понадобиться дополнительный, усиливающий укол.