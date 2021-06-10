Чт, 10.06.2021
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Автозаправки снова подняли цены на топливо

Дизельное топливо ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Сети автозаправочных станций в среду повысили цены на 95-й бензин до 1,429 евро за литр и на дизельное топливо до 1,209 евро за литр, сообщает Rus.ERR.

Повышение цен объяснили растущим спросом на топливо, поскольку в условиях повсеместного смягчения коронавирусных ограничений люди начали больше перемещаться.

По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, цены на мировом рынке выросли, что отразилось и на Эстонии.

На рост цен на мировом рынке по сравнению с ситуацией двухмесячной давности указал и менеджер по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин: "Ситуация такова, что спрос на топливо в мире возрос в связи с восстановлением [экономики и общества] от коронавируса".

Нефтяной картель ОПЕК, который в последние годы координирует свою политику с рядом других крупных производителей, включая Россию, в прошлом году резко сократил нефтедобычу в условиях кризиса, а теперь постепенно начал наращивать производство. По словам Шафростина, дальнейшая ситуация на топливном рынке зависит от действий ОПЕК, но процессы принятия решений в этой организации трудно прогнозировать.

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