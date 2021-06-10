Автозаправки снова подняли цены на топливо

Повышение цен объяснили растущим спросом на топливо, поскольку в условиях повсеместного смягчения коронавирусных ограничений люди начали больше перемещаться.

По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, цены на мировом рынке выросли, что отразилось и на Эстонии.

На рост цен на мировом рынке по сравнению с ситуацией двухмесячной давности указал и менеджер по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин: "Ситуация такова, что спрос на топливо в мире возрос в связи с восстановлением [экономики и общества] от коронавируса".