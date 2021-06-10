Финляндия готовится к снятию ограничений на трудовую миграцию
Финляндия рассматривает возможность смягчения ограничений на связанные с работой поездки из стран-членов ЕС, пишет Rus.ERR.
Финляндия рассматривает возможность смягчения ограничений на связанные с работой поездки из стран-членов ЕС, пишет Rus.ERR.
По данным финского телерадиовещания Yle, соответствующее решение может быть принято на следующей неделе.
В четверг правительство Финляндии будет обсуждать порядок пересечения границы, и, по предварительным данным, планируется отказаться от требования всеобщего тестирования на коронавирус и начать впускать в страну людей, которые могут предъявить надежный сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании.
Приезжие, которые могут предъявить только справку об отрицательном тесте, должны будут оставаться в карантине и через три дня делать повторный тест. Это требование подвергается резкой критике со стороны туристических компаний.