Финляндия готовится к снятию ограничений на трудовую миграцию

По данным финского телерадиовещания Yle, соответствующее решение может быть принято на следующей неделе.

В четверг правительство Финляндии будет обсуждать порядок пересечения границы, и, по предварительным данным, планируется отказаться от требования всеобщего тестирования на коронавирус и начать впускать в страну людей, которые могут предъявить надежный сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании.