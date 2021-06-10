К высокоскоростной интернет-сети Enefit могут подключиться более 26 000 адресов в стране

Возможность подключения к предлагаемой Eesti Energia высокоскоростной интернет-сети Enefit сегодня уже доступна почти для 26 500 адресов по всей Эстонии, а к концу года планируется охватить 40 000 потребителей. Подключение к постоянному высокоскоростному погодоустойчивому соединению предполагает относительно небольших вложений от людей, поскольку государство и Eesti Energia вкладывают в строительство инфраструктуры почти 85%.

Строительство сети высокоскоростного интернета Enefit в настоящее время охватывает 158 различных проектных территорий в 13 разных уездах Эстонии, где идет работа над развитием оптоволоконной сети. Однако активность людей, присоединяющихся к сети, пока невысока – только 25% всех потенциальных пользователей воспользовались этой возможностью.

Руководитель подразделения услуг связи Enefit Connect, дочернего предприятия Eesti Energia, Оливер Руус считает, что низкий интерес к подключению, вероятно, связан с тем, что многие потребители не осознают преимуществ постоянного высокоскоростного подключения.

«Существующий пакет беспроводного интернета может удовлетворять текущие пожелания, но стоит подумать и о будущих потребностях (высококачественные пакеты ТВ-услуг, возможности потоковой передачи, облачные решения для работы в интернете и т.д.). Только оптоволоконный кабель обеспечивает постоянное высокоскоростное соединение сегодня и в будущем (без существенных различий в скорости загрузки и скачивания), и устойчив к погодным условиям. Это гарантирует, что с ним будут бесперебойно работать даже более объемные услуги будущего, а постоянное подключение к интернету будет бесперебойным», – подчеркивает Руус.

Руус добавил, что с присоединением стоит поспешить, чтобы обеспечить благоприятную собственную долю участия – если упустить текущую возможность подключиться при поддержке государства, то в будущем подключение может стоить в несколько раз дороже. «Мы развиваем высокоскоростную интернет-сеть при поддержке государства, и инвестиции на один адрес составляют порядка 1500 - 2000 евро. Из них только 199 - 249 евро – это сумма, которую вкладывает клиент. Остальную часть вносим мы вместе с государством», – поясняет Руус.

Высокоскоростная интернет-сеть Enefit не зависит от оператора, и каждый подключающийся может выбрать для себя наиболее подходящего поставщика услуг. Enefit работает со всеми основными операторами, чтобы предложить постоянное бесперебойное интернет-соединение максимальному количеству людей. «Например, в июне Tele2 предлагает бесплатный 30-дневный пробный период для всех адресов, к которым мы уже подвели сеть, но которые еще не присоединились», – комментирует Оливер Руус.

Высокоскоростной или широкополосный интернет (англ. Broadband), является фундаментальной опорой современного электронного государства. Чтобы распространить его повсеместно, государство организовало проведение оптоволоконной сети в районы, где операторы связи иначе не смогли бы создать постоянное подключение без субсидий. Enefit Connect – один из партнеров государства по созданию высокоскоростной интернет-сети.

На домашней странице Eesti Energia (energia.ee/kiireinternet) каждый может проверить, относится ли его адрес к области развития высокоскоростной сети передачи данных Enefit или к планам строительства на будущее. Если в данный момент еще не входит, то можно там же отправить запрос. Это поможет компании Enefit Connect, которая строит высокоскоростную интернет-сеть, картографировать интересы в регионах, чтобы по возможности учесть их в планах развития на будущее.