Фото: в Рапла продается дом в английском стиле
В деревне Пурку в Рапламаа ищет покупателя удобный дом, в котором даже обои в английском стиле, пишет Kodustiil.
В деревне Пурку в Рапламаа ищет покупателя удобный дом, в котором даже обои в английском стиле, пишет Kodustiil.
Это здание когда-то было не жилым домом, а маслобойней! В последний раз капитальный ремонт в нем был сделан в 2000 году. Первый этаж дома, построенного на невысоком фундаменте, сложен из камня, второй этаж построен на деревянном каркасе.
В доме пять спален, две ванные комнаты, баня, подвал, чердак, гостиная и кухня. Помещения отапливаются геотермальным тепловым насосом, а дополнительным источником отопления являются полы с электроподогревом в ванных комнатах.
Дом площадью 276 м2 расположен на земельном участке площадью 26 206 м2. Во дворе дома находится бассейн, растут фруктовые деревья и ягодные кустарники. Замечательное место для жизни!
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.