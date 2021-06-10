Кто должен оплачивать почтовые расходы за возврат купленного в э-магазине товара?

При покупках в э-магазинах у потребителя есть право в течение 14 дней отказаться от договора. Целью права на возврат является предоставление потребителю возможности попробовать товар и в случае, если он не подошел, вернуть его без каких-либо негативных последствий. При отказе от договора продавец в течение 14 дней должен вернуть всю стоимость товара и возможные почтовые расходы за доставку товара на место, плату за выдачу и комплектацию, а также плату за обслуживание при осуществлении платежа (например, банковские ссылки).

Связанные с возвратом товара расходы продавец может оставить на совести потребителя, но лишь в том случае, если потребитель был об этом заранее оповещен. Это означает, что в условиях торговли э-магазина должно быть написано, что при отказе от договора расходы на возврат, пересылку и иные транспортные расходы несет потребитель. В случае если в условиях торговли э-магазина такой информации нет, то речь идет о нарушении обязанности информирования, а расходы, связанные с возвратом товара должен нести продавец.

Во избежание возможных недопониманий юрист рекомендет проверить условия торговли э-магазина и информацию о праве возврата. Порядок возврата и условия должны быть расписаны как можно основательнее, но понятно для потребителя. Конечно, должна иметься информация о том, что расходы, связанные с отказом от договора и возвратом товара несет потребитель. Кроме того, нужно указать размеры расходов, сопряженных с возвратом товара. Также нужно уточнить, как и на какой адрес потребитель может вернуть товар. Если речь идет о тяжелых и объемных вещах (например, мебель), при описании объемов расходов можно указать размер сопряженных с возвратом товара расходов, вместе с объяснением, что точная сумма зависит от размеров, веса, способа возврата товара и цены поставщика услуги.