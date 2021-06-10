Депутат Сейма от «Согласия» подозревается в шпионаже в пользу России. Парламент выдал его для ареста
Сейм сегодня, 10 июня, выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса («Согласие») по подозрению в шпионаже в пользу России.
Сейм сегодня, 10 июня, выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса («Согласие») по подозрению в шпионаже в пользу России.
За его выдачу проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо, пишет RUS TVNET.
Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.
Ранее Генпрокуратура обратилась в парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении агентства LЕТА, запрос связан с подозрениями о шпионаже в пользу России.
Для рассмотрения запроса сегодня утром было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, а в 9:00 - заседание президиума, который рассмотрел включение этого вопроса в повестку дня заседания Сейма.
Документ Службы госбезопасноти содержит 43 эпизода.
В разговоре с LTV Адамсонс опроверг передачу информации, заявив, что единственной передачей были интервью.
В проекте постановления, внесенном Комиссией по мандату, этике и представлению в Президиум Сейма, говорится, что оно дает согласие на обыск депутата Сейма 13-го созыва Адамсонса, обыск места жительства и рабочего места депутата Сейма, его задержание, заключение под арест и применение других мер пресечения, а также досмотр предметов, изъятых в результате задержания и обыска.