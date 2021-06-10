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  • В ходе полицейского рейда были оштрафованы и предупреждены пользователи электросамокатов и велосипедисты

В ходе полицейского рейда были оштрафованы и предупреждены пользователи электросамокатов и велосипедисты

Полицейский рейд на Рейди-теэ. ФОТО: Põhja prefektuur

В летний период полиция обращает большее внимание на поведение велосипедистов и легких участников дорожного движения, использующих самокаты.

Вчера вечером велосипедный патруль Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры провел проверку на Рейди-теэ.

Во время проверки полицейские сделали предупреждения четырем несовершеннолетним, которые ехали на велосипедах без шлема. Защищать себя шлемом обязаны все велосипедисты в возрасте до 16 лет, но полиция настоятельно рекомендует носить шлем всем велосипедистам, так как это помогает уберечься от серьезных травм.

Также полицейские сделали предупреждения семерым и оштрафовали четверых человек, которые ехали на самокатах вдвоем. Предупреждение получил и человек, ехавший на самокате по проезжей части, хотя рядом была велосипедно-пешеходная дорожка, езда по которой гораздо безопаснее.

Полиция напоминает:

  • Самокат предназначен для передвижения одного человека;
  • Велосипедисты и самокатчики младше 16 лет должны быть в шлеме;
  • Велосипедисты и самокатчики должны быть трезвыми.

По состоянию на сегодняшний день в Эстонии в этом году произошло 49 ДТП с участием самокатов и других легких индивидуальных транспортных средств, пострадало 52 человека. С участием велосипедистов произошло 93 ДТП: пострадало 89 велосипедистов и четыре пешехода.

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