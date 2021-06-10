В ходе полицейского рейда были оштрафованы и предупреждены пользователи электросамокатов и велосипедисты

Вчера вечером велосипедный патруль Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры провел проверку на Рейди-теэ.

Во время проверки полицейские сделали предупреждения четырем несовершеннолетним, которые ехали на велосипедах без шлема. Защищать себя шлемом обязаны все велосипедисты в возрасте до 16 лет, но полиция настоятельно рекомендует носить шлем всем велосипедистам, так как это помогает уберечься от серьезных травм.

Также полицейские сделали предупреждения семерым и оштрафовали четверых человек, которые ехали на самокатах вдвоем. Предупреждение получил и человек, ехавший на самокате по проезжей части, хотя рядом была велосипедно-пешеходная дорожка, езда по которой гораздо безопаснее.

Полиция напоминает:

Самокат предназначен для передвижения одного человека;

Велосипедисты и самокатчики младше 16 лет должны быть в шлеме;

Велосипедисты и самокатчики должны быть трезвыми.