В ходе полицейского рейда были оштрафованы и предупреждены пользователи электросамокатов и велосипедисты
В летний период полиция обращает большее внимание на поведение велосипедистов и легких участников дорожного движения, использующих самокаты.
В летний период полиция обращает большее внимание на поведение велосипедистов и легких участников дорожного движения, использующих самокаты.
Вчера вечером велосипедный патруль Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры провел проверку на Рейди-теэ.
Во время проверки полицейские сделали предупреждения четырем несовершеннолетним, которые ехали на велосипедах без шлема. Защищать себя шлемом обязаны все велосипедисты в возрасте до 16 лет, но полиция настоятельно рекомендует носить шлем всем велосипедистам, так как это помогает уберечься от серьезных травм.
Также полицейские сделали предупреждения семерым и оштрафовали четверых человек, которые ехали на самокатах вдвоем. Предупреждение получил и человек, ехавший на самокате по проезжей части, хотя рядом была велосипедно-пешеходная дорожка, езда по которой гораздо безопаснее.
Полиция напоминает:
По состоянию на сегодняшний день в Эстонии в этом году произошло 49 ДТП с участием самокатов и других легких индивидуальных транспортных средств, пострадало 52 человека. С участием велосипедистов произошло 93 ДТП: пострадало 89 велосипедистов и четыре пешехода.