Оставленный без помощи ребенок умер: мать приговорили к восьми годам тюрьмы
Суд вынес приговор женщине, из-за бездействия которой умерла ее оставшаяся без своевременной помощи больная СПИДом дочь.
Суд вынес приговор женщине, из-за бездействия которой умерла ее оставшаяся без своевременной помощи больная СПИДом дочь.
По данным Õhtuleht, ребенок поступил в детскую больницу уже в 2018 году, когда у ребенка диагностировали очень тяжелое состояние здоровья и мышечную слабость, которую сознательно не замечали.
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Харьюский уездный суд подтвердил Postimees, что мать ребенка была признана виновной в причинении серьезного вреда здоровью и бездействии, и приговорена к восьми годам лишения свободы. Деликатное дело слушалось за закрытыми дверями, и приговор еще не вступил в силу.
Также женщина должна заплатить в качестве принудительного денежного взыскания 1460 евро, возместить расходы на производство в 1731 евро и оплатить судебно-медицинскую экспертизу в 271 евро.