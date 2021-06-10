Финские квартиры резко упали в цене, но российские собственники не спешат от них избавляться

Как изменился за время пандемии рынок недвижимости Финляндии в приграничных районах, которые пользовались спросом у россиян? Представитель агентства недвижимости In and Out Oy Энсио Пулккинен ответил на вопросы «Фонтанки».

— Что происходит сейчас с рынком недвижимости Финляндии? Вырос ли спрос на дачную недвижимость, особенно на прибрежную?

— В прошлом году наше агентство зафиксировало в три раза больше сделок по коттеджам на берегу. В этом году рост в этом сегменте продолжается, хотя летний сезон еще не начался. За последний год в целом по Финляндии рост продаж береговой недвижимости составил около 40%.

То есть спрос есть. Очевидно он связан с тем, что многие, особенно люди в возрасте, понимают, что в ближайшее время не захотят никуда уезжать за пределы страны, да это зачастую и невозможно.

Люди не понимают, сколько это продлится, поэтому приобретают коттеджи. Кроме того, на спрос влияет минимальная стоимость банковских кредитов — это 1–2%, что делает покупки выгодными.

— А конкретнее, что именно приобретают финны, помимо прибрежной недвижимости?

— Самые популярные объекты по стоимости — в диапазоне 50–100 тысяч евро. Если цена в районе 150 000, покупатели еще находятся, а выше 200 000 — совсем немного.

— То есть это сравнительно небольшие объекты для загородного проживания?

— Да. Надо понимать, что если речь идет о нижней ценовой границе — это дома с минимальными удобствами, например с туалетом на улице. Еще покупатели обращают внимание на то, в какую сторону смотрит берег — юг, юго-запад наиболее популярны.

— Что касается русских владельцев недвижимости в Финляндии, которым теперь затруднительно попасть на дачи, — они пытаются продать свои объекты?

— У нас есть такие запросы. Люди не понимают, когда это все закончится. Это, например, дуплексы в курортном районе Рауха, которые часто покупали для сдачи в аренду. Русских туристов сейчас нет, но среди финнов также есть спрос на аренду. Еще мы заметили, что русские продавцы начали снижать цены в желании скорее реализовать сделку, и это влияет на активность покупателей.

— Насколько это массовое явление — «русские продажи»?

— Мы не сказали бы, что таких продавцов стало больше.

— То есть большинство таких собственников рассчитывает на возвращение?

— Пока да, так как мы не видим массового запроса на продажи. Люди не паникуют.

— И для заключения сделки совершенно не обязательно приезжать в Финляндию?

— Да.

— Как это происходит?

— Нотариальная доверенность, необходимые переводы и почта.

— Если мы берем регион юго-восточной Финляндии — кто покупатели? Местные жители или из столичного региона?

— Представители столичного региона готовы платить больше, местные ищут более дешевые варианты. Для местных интересны объекты, куда они могут вечером съездить в сауну и вернуться домой.

— Как в целом этот год сказался на жизни в регионе, который хорошо знаком многим петербуржцам?

— Не сказать, что хорошо. Только на днях закрылся очередной магазин одежды. Раньше их было четыре, теперь осталось два. Пандемия сильно ударила по стритретейлу.

— А что с ценой на недвижимость, если сравнивать c допандемийными временами?

— По имеющимся данным, недвижимость на берегу выросла в цене, цена на все остальные дома осталась примерно на том же уровне.

Очень упала цена на квартиры. Трехкомнатную квартиру в Иматре сейчас можно купить за 50 000 евро, или, например, четырехкомнатная квартира в центре с хорошим ремонтом сейчас стоит 90 000. То есть теперь хорошее время для покупок.

— Если закрывается бизнес, значит, освобождается коммерческая недвижимость и цена на нее тоже падает?

— Некоторые большие объекты продавцы отдавали почти даром, лишь бы покупатель оплачивал коммунальные расходы. C русской стороны мы получаем запросы от тех, кто хотел бы приобрести бизнес для того, чтобы получить ВНЖ.

— Я правильно понимаю, что если мы окажемся сейчас в Иматре, какой помним ее 1,5 года назад, то не узнаем ее?

— Этот процесс начался раньше. Закрылся университет, студенты-арендаторы переехали в Лаппеенранту и в Хельсинки, и началось резкое сокращение рынка.

— Ждут ли сейчас русских в Иматре и Финляндии вообще?