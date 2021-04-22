Картина дня: послабление ограничений, корона в детсаду, птичий грипп в зоопарке и торговля наркотиками в соцсетях

Правительство одобрило послабления ограничений, которые вступят в силу завтра

Правительство приняло принципиальное решение, что с учетом улучшения эпидемиологической обстановки с пятницы, 11 июня, будут вновь смягчены ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. Сегодня было одобрено соответствующее распоряжение. Читать далее...

Крупная вспышка индийского штамма началась с выпускного в детском саду

На выпускном празднике в одном из детских садров в волости Кехтна Раплаского уезда присутствовал инфицированный индийским штаммом коронавируса. К настоящему времени в Кехтна вспыхнул очаг вируса, который насчитывает 14 инфицированных плюс широкий круг близких контактов. Читать далее...

Только в северной части Эстонии выявлено около 20 закрытых крупных групп в соцсетях, в которых продают наркотики

История смерти 21-летнего Даниила, организм которого не выдержал смеси ксанакса с кодеином, потрясла Эстонию. Еще больше родителей подростков взбудоражила новость о том, что в социальных сетях имеются целые группы, где подростки делятся своими ощущениями от приема препаратов, а дельцы предлагают возможность приобретения дурманящих веществ. Читать далее...

Оставленный без помощи ребенок умер: мать приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд вынес приговор женщине, из-за бездействия которой умерла ее оставшаяся без своевременной помощи больная СПИДом дочь. Читать далее...

Предприниматели: мы будем платить более высокий подоходный налог, если отменят налог на зарплату

Несколько дней назад страны G7 устроили большое потрясение, заявив, что теперь 15-процентный глобальный подоходный налог все-таки будет введен. Эстония немедленно заявила на это, что будет просить об исключении, а судьба налога вовсе не так очевидна. Читать далее...

Вне дома: Peppersack умер, да здравствует Peppersack!

Быстро распространившаяся в конце прошлого года новость о закрытии популярного у туристов и, как выяснилось, любимого многими местными жителями ресторана Peppersack в Старом городе вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: с заведением прощались, как с горячо любимым и неожиданно преставившимся родственником. Читать далее...

Сегодня в Эстонии можно будет наблюдать солнечное затмение

Сегодня 10 июня 2021 произойдет частичное солнечное затмение, наблюдаемое во всей Эстонии. Затмение начнется в 12.52 и достигнет максимума в 14.03. Об этом сообщила Надежда Кудрявцева, астрофизик, старший научный сотрудник ТТУ.

В Эстонии меняется погода: обещают и град, и грозу

Метеослужба Эстонии предупредила о грозе и проливных дождях в 11 уездах. Предупреждение не распространяется лишь на четыре уезда в Северо-Западной и Западной Эстонии: на Сааремаа и Хийумаа, а также в Ляэнемаа и Харьюмаа. Читать далее...

В Эстонии вводятся в действие новые цифровые COVID-сертификаты