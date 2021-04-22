Картина дня: послабление ограничений, корона в детсаду, птичий грипп в зоопарке и торговля наркотиками в соцсетях
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июня.
Правительство приняло принципиальное решение, что с учетом улучшения эпидемиологической обстановки с пятницы, 11 июня, будут вновь смягчены ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. Сегодня было одобрено соответствующее распоряжение. Читать далее...
На выпускном празднике в одном из детских садров в волости Кехтна Раплаского уезда присутствовал инфицированный индийским штаммом коронавируса. К настоящему времени в Кехтна вспыхнул очаг вируса, который насчитывает 14 инфицированных плюс широкий круг близких контактов. Читать далее...
История смерти 21-летнего Даниила, организм которого не выдержал смеси ксанакса с кодеином, потрясла Эстонию. Еще больше родителей подростков взбудоражила новость о том, что в социальных сетях имеются целые группы, где подростки делятся своими ощущениями от приема препаратов, а дельцы предлагают возможность приобретения дурманящих веществ. Читать далее...
Суд вынес приговор женщине, из-за бездействия которой умерла ее оставшаяся без своевременной помощи больная СПИДом дочь. Читать далее...
Несколько дней назад страны G7 устроили большое потрясение, заявив, что теперь 15-процентный глобальный подоходный налог все-таки будет введен. Эстония немедленно заявила на это, что будет просить об исключении, а судьба налога вовсе не так очевидна. Читать далее...
Быстро распространившаяся в конце прошлого года новость о закрытии популярного у туристов и, как выяснилось, любимого многими местными жителями ресторана Peppersack в Старом городе вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: с заведением прощались, как с горячо любимым и неожиданно преставившимся родственником. Читать далее...
Сегодня 10 июня 2021 произойдет частичное солнечное затмение, наблюдаемое во всей Эстонии. Затмение начнется в 12.52 и достигнет максимума в 14.03. Об этом сообщила Надежда Кудрявцева, астрофизик, старший научный сотрудник ТТУ.
Метеослужба Эстонии предупредила о грозе и проливных дождях в 11 уездах. Предупреждение не распространяется лишь на четыре уезда в Северо-Западной и Западной Эстонии: на Сааремаа и Хийумаа, а также в Ляэнемаа и Харьюмаа. Читать далее...
В Эстонии с четверга вводятся в действие новые цифровые сертификаты COVID в соответствии со стандартом Европейского союза, и в дополнение к сертификату иммунизации жители Эстонии также могут создавать на портале для пациентов подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3491 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 54, то есть 1,5% от общего количества тестов. За сутки были введены 13 482 дозы вакцины, в общей сложности вакцинированы 512 247 человек, из которых курс вакцинации завершен у 317 197 человек. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 47,3%. Читать далее...
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер признал в студии Postimees, что работа министерства в плане решения проблемы трудовой миграции между Эстонией и Финляндией была интенсивной, но излишне корректной и неизвестной общественности. Читать далее...
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение Мосгорсуда безосновательным и призвал освободить Навального. Он обвинил Россию в нарушении собственной Конституции, а также обязательств перед Советом Европы. Читать далее...
Во время пандемии коронавируса увеличилось гендерное неравенство, поскольку с закрытием школ и детсадов уход за детьми и заботы по дому по большей части легли на плечи женщин. Это уменьшило их возможности заниматься хорошо оплачиваемой работой, выясняется из анализа, заказанного Эстонским научным агентством. Читать далее...
В Таллиннском зоопарке у большого крохаля выявлен очень заразный вирус птичьего гриппа, из-за чего был введен карантин и связанные с ним ограничения. Читать далее...
Министерство социальных дел намерено изменить регуляцию, касающуюся медицинских осмотров. Торгово-промышленная палата считает, что намерение изменить действующее положение о проверках здоровья приведет к положительным изменениям, но в то же время расходы работодателя могут значительно возрасти. Читать далее...