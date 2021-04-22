Картина дня: послабления ограничений, приговор матери погибшего ребенка и солнечное затмение
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июня.
Правительство приняло принципиальное решение, что с учетом улучшения эпидемиологической обстановки с пятницы, 11 июня, будут вновь смягчены ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. Сегодня было одобрено соответствующее распоряжение. Читать далее...
Суд вынес приговор женщине, из-за бездействия которой умерла ее оставшаяся без своевременной помощи больная СПИДом дочь. Читать далее...
Несколько дней назад страны G7 устроили большое потрясение, заявив, что теперь 15-процентный глобальный подоходный налог все-таки будет введен. Эстония немедленно заявила на это, что будет просить об исключении, а судьба налога вовсе не так очевидна. Читать далее...
Быстро распространившаяся в конце прошлого года новость о закрытии популярного у туристов и, как выяснилось, любимого многими местными жителями ресторана Peppersack в Старом городе вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: с заведением прощались, как с горячо любимым и неожиданно преставившимся родственником. Читать далее...
Сегодня 10 июня 2021 произойдет частичное солнечное затмение, наблюдаемое во всей Эстонии. Затмение начнется в 12.52 и достигнет максимума в 14.03. Об этом сообщила Надежда Кудрявцева, астрофизик, старший научный сотрудник ТТУ.
Метеослужба Эстонии предупредила о грозе и проливных дождях в 11 уездах. Предупреждение не распространяется лишь на четыре уезда в Северо-Западной и Западной Эстонии: на Сааремаа и Хийумаа, а также в Ляэнемаа и Харьюмаа. Читать далее...
В Эстонии с четверга вводятся в действие новые цифровые сертификаты COVID в соответствии со стандартом Европейского союза, и в дополнение к сертификату иммунизации жители Эстонии также могут создавать на портале для пациентов подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3491 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 54, то есть 1,5% от общего количества тестов. За сутки были введены 13 482 дозы вакцины, в общей сложности вакцинированы 512 247 человек, из которых курс вакцинации завершен у 317 197 человек. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 47,3%. Читать далее...
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер признал в студии Postimees, что работа министерства в плане решения проблемы трудовой миграции между Эстонией и Финляндией была интенсивной, но излишне корректной и неизвестной общественности. Читать далее...
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение Мосгорсуда безосновательным и призвал освободить Навального. Он обвинил Россию в нарушении собственной Конституции, а также обязательств перед Советом Европы. Читать далее...
Во время пандемии коронавируса увеличилось гендерное неравенство, поскольку с закрытием школ и детсадов уход за детьми и заботы по дому по большей части легли на плечи женщин. Это уменьшило их возможности заниматься хорошо оплачиваемой работой, выясняется из анализа, заказанного Эстонским научным агентством. Читать далее...
В Таллиннском зоопарке у большого крохаля выявлен очень заразный вирус птичьего гриппа, из-за чего был введен карантин и связанные с ним ограничения. Читать далее...