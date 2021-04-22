Картина дня: послабления ограничений, приговор матери погибшего ребенка и солнечное затмение

Правительство одобрило послабления ограничений, которые вступят в силу завтра

Правительство приняло принципиальное решение, что с учетом улучшения эпидемиологической обстановки с пятницы, 11 июня, будут вновь смягчены ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. Сегодня было одобрено соответствующее распоряжение. Читать далее...

Оставленный без помощи ребенок умер: мать приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд вынес приговор женщине, из-за бездействия которой умерла ее оставшаяся без своевременной помощи больная СПИДом дочь. Читать далее...

Предприниматели: мы будем платить более высокий подоходный налог, если отменят налог на зарплату

Несколько дней назад страны G7 устроили большое потрясение, заявив, что теперь 15-процентный глобальный подоходный налог все-таки будет введен. Эстония немедленно заявила на это, что будет просить об исключении, а судьба налога вовсе не так очевидна. Читать далее...

Вне дома: Peppersack умер, да здравствует Peppersack!

Быстро распространившаяся в конце прошлого года новость о закрытии популярного у туристов и, как выяснилось, любимого многими местными жителями ресторана Peppersack в Старом городе вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: с заведением прощались, как с горячо любимым и неожиданно преставившимся родственником. Читать далее...

Сегодня в Эстонии можно будет наблюдать солнечное затмение

Сегодня 10 июня 2021 произойдет частичное солнечное затмение, наблюдаемое во всей Эстонии. Затмение начнется в 12.52 и достигнет максимума в 14.03. Об этом сообщила Надежда Кудрявцева, астрофизик, старший научный сотрудник ТТУ.

В Эстонии меняется погода: обещают и град, и грозу

Метеослужба Эстонии предупредила о грозе и проливных дождях в 11 уездах. Предупреждение не распространяется лишь на четыре уезда в Северо-Западной и Западной Эстонии: на Сааремаа и Хийумаа, а также в Ляэнемаа и Харьюмаа. Читать далее...

В Эстонии вводятся в действие новые цифровые COVID-сертификаты

В Эстонии с четверга вводятся в действие новые цифровые сертификаты COVID в соответствии со стандартом Европейского союза, и в дополнение к сертификату иммунизации жители Эстонии также могут создавать на портале для пациентов подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 54 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3491 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 54, то есть 1,5% от общего количества тестов. За сутки были введены 13 482 дозы вакцины, в общей сложности вакцинированы 512 247 человек, из которых курс вакцинации завершен у 317 197 человек. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 47,3%. Читать далее...

Вице-канцлер МИД ЭР: от вежливых просьб к Финляндии пользы нет, настало время сменить тактику

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер признал в студии Postimees, что работа министерства в плане решения проблемы трудовой миграции между Эстонией и Финляндией была интенсивной, но излишне корректной и неизвестной общественности. Читать далее...

ЕС осудил признание организаций Навального экстремистскими

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение Мосгорсуда безосновательным и призвал освободить Навального. Он обвинил Россию в нарушении собственной Конституции, а также обязательств перед Советом Европы. Читать далее...

Исследование: пандемия COVID-19 усугубила гендерное неравенство в Эстонии

Во время пандемии коронавируса увеличилось гендерное неравенство, поскольку с закрытием школ и детсадов уход за детьми и заботы по дому по большей части легли на плечи женщин. Это уменьшило их возможности заниматься хорошо оплачиваемой работой, выясняется из анализа, заказанного Эстонским научным агентством. Читать далее...

Крайне заразный вирус птичьего гриппа попал в Таллиннский зоопарк