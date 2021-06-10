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  • Только в северной части Эстонии выявлено около 20 закрытых крупных групп в соцсетях, в которых продают наркотики

Только в северной части Эстонии выявлено около 20 закрытых крупных групп в соцсетях, в которых продают наркотики

  • Закрытые группы есть во всех известных соцсетях, но популярнее всех Telegram
  • Дилеры смешивают наркотики с другими веществами, превращая их в яд
  • Положить в карман чужие таблетки - это оборот веществ, что запрещено законом
Подростки проводят большую часть своей жизни в социальных сетях. ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

История смерти 21-летнего Даниила, организм которого не выдержал смеси ксанакаса с кодеином, потрясла Эстонию. Еще больше родителей подростков взбудоражила новость о том, что в социальных сетях имеются целые группы, где подростки делятся своими ощущениями от приема препаратов, а дельцы предлагают возможность приобретения дурманящих веществ.

По словам руководителя службы по борьбе c наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры майора полиции Райта Пикаро, для правоохранительных органов такие группы - не новость, стражи порядка ими занимаются, проникают внутрь и стараются если не разрушить полностью, то заставить уйти в тень и не действовать так нагло и открыто.

Закрытые группы есть во всех соцсетях

«Это не очень большой сегмент социальных сетей, однако такие группы есть, - рассказал Пикаро. – У нас по северу Эстонии замечено около 20 крупных групп. Они не ограничены строго территориально, интернет не имеет границ, поэтому там можно встретить людей из других уездов и других стран».

Конечно, в них не сможет попасть любой желающий. Для того чтобы тебя включили в число пользователей, нужно иметь рекомендацию какого-то знакомого, который и внесет тебя в список членов группы. Это могут быть одноклассники, ребята из своей же компании, однако дилеры и самостоятельно ищут себе новых клиентов. Вывешивают смешное видео, за которым следует жаркое обсуждение, вступают в контакт, переходят на личное общение, узнают интересы и предлагают возможность добавления в такую группу.

В самых больших группах насчитывается несколько тысяч участников: «Конечно, это не значит, что все они покупают и продают наркотики и психотропные вещества. Многим просто интересно читать, наблюдать, участвовать в дискуссиях. Но суть в том, что каждый день, каждый час в таких группах продают вещества, и наша задача выявить создателей и администраторов таких групп и прекратить их деятельность».

Например, в одной из групп, чтобы обозначить присутствие полиции, был опубликован видеоролик с призывом прекратить торговлю наркотиками и информацией о том, где получить помощь при отказе от употребления: "Это имело прекрасный эффект, люди стали удаляться, а группу закрыли".

В такой борьбе полиции приходится действовать шифруясь. По словам Райта Пикаро, платформы, где размещены группы, информацией об администрации сообществ не делятся. Поэтому сыщики находят возможность самостоятельно проникнуть в число пользователей и в нужный момент раскрыть свое присутствие, тем самым нарушив приятную приватность и прекратив незаконную деятельность.

Понятно, что те люди, которые орудуют в таких группах, не являются ключевыми фигурами. И майор полиции признает, что социальные сети – это уровень уличной торговли, где у одного дельца может быть одна-две-десять доз, но это та самая ниточка, потянув за которую, можно выйти на более высокий уровень.

Интернет не вытеснил улицу, но стал популярнее

Понятно, что нынешний пандемический год придал интернет-группам новое дыхание: контакты были сокращены, ночные клубы не работали, а школы не проводили контактных уроков, то есть подростки не собирались вместе в классах. По словам Райта Пикаро, пандемия, конечно, поспособствовала расширению группы, а индивидуальный подход все больше вытесняется групповым: «Широкая группа в интернете делает наркотик более доступным. Если раньше имелся один знакомый дилер, который в какой-то момент оказывался без веществ, достать их было сложнее. В группах, как правило, имеется несколько дилеров, что помогает удовлетворять спрос».

Заметили полицейские и изменения в плане предлагаемого ассортимента. Если конопля своей актуальности и массовости не теряет, то экстази стало меньше, поскольку это вещество, как правило, предлагали в ночных клубах, которые сейчас закрыты: «Однако интернетом дело не ограничивается, поскольку запрета на передвижение не было, на улицу можно было выйти, а значит, достать вещества через дилеров на улице не представляло особого труда».

Что можно купить в интернете? «Коноплю, экстази, амфетамин, кокаин», - объяснил Пикаро. Также продают рецептурные препараты, ЛСД, разные галлюциногенные грибы: «Смертельных наркотиков, как фентанил, мы в интернете особо не видим». Кстати, в последнее время среди молодых людей увеличилось потребление кокаина. Казавшийся ранее элитным наркотик, отпугивавший молодежь своей ценой и слабой доступностью, теперь, по словам майора полиции, больше таким не является: «Цена за дозу не уменьшилась, но изменились предпочтения, а сам наркотик стал намного доступнее».

Замечайте своего ребенка. Даже взрослого

В том, что касается предложения рецептурных препаратов, то, по словам полицейского, социальные сети дали возможность предлагать их большему числу людей, но все равно нельзя сказать, что они начали вытеснять известные наркотики: «Это все же минимальная часть рынка, большая часть молодых людей отдает предпочтение конопле и другим дурманящим веществам».

И тут возникает следующая проблема: доступность лекарств и разных веществ приводит к употреблению так называемых коктейлей: «Дилер говорит, что сегодня, например, конопли или экстази нет, и предлагает рецептурные препараты. Никто из молодых людей не знает, что именно он курит, вдыхает или глотает. Для увеличения объемов дилеры смешивают разные препараты, превращая и без того опасные вещества в яд».

Во время обыска у подозреваемых были найдены доказательства того, что наркотики разбавлялись в домашних условиях. ФОТО: материалы уголовного дела

Например, в прошлом году Пыхьяская префектура расследовала уголовное дело, возбужденное против двух наркоторговцев 21 и 20 лет. Оба хорошо известны полиции, поскольку имеют богатое криминальное прошлое, начало которого было положено в раннем детстве, когда, по крайней мере, один из них убегал из дома, бродяжничал, воровал. Они судимы, но прежние наказания положительного влияния на них не оказали.

Дилеры находили клиентов в социальной сети Telegram. ФОТО: материалы уголовного дела

Эти молодые люди продавали в социальной сети Telegram амфетамин и экстази. Они и сами покупали наркотик там же и дома разбавляли его всем, что имелось под рукой: «Мы нашли пресс, которым они давили таблетки, и весы, на которых они смешивали вещества. То, что они добавляли, превращало вещество в яд, в том числе, и потому, что делалось это на глазок, по собственному разумению».

Употребление таких веществ в худшем случае может закончиться смертью от передозировки: «Многие подростки почему-то считают, что, например, конопля – это природный продукт и ничего плохого от него произойти не может. Но те смеси, которые им подсовывают, приводят к серьезным последствиям. Мы каждый день по работе видим результаты таких экспериментов. Нарушается психическое здоровье, разрушается жизнь. Коктейли вызывают зависимость быстрее и сильнее».

Такое же странное легкомысленное отношение у людей имеется и к рецептурным препаратам. Причем, молодые люди не понимают, что преступлением является не только передача или перепродажа лекарств, но и их употребление: «В законе указано, что запрещено употреблять наркотические и психотропные вещества без назначения врача. Точно так же нельзя передавать свои лекарства другим лицам. Даже одну таблетку», - объяснил полицейский. Этого нельзя делать и внутри семьи.

Более того, теоретически под статьей ходят даже те, кто после смерти кого-то из родственников оставляет дома или самостоятельно доставляет таблетки, в первую очередь - содержащие наркотические вещества, в аптеки. «Я бы не стал так рисковать и перевозить лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Просто положить таблетки в карман – это уже оборот, а значит, может расцениваться, как преступление. Самым правильным было бы набрать номер 112 и сказать, что у вас имеются лекарства, вероятнее всего, это наркотик. К вам приедет патруль, который установит, откуда у вас эти препараты, и заберет их с собой. То же касается лекарств, найденных на улице, – не нужно их брать и куда-то нести, позвоните по номеру 112», - советует Райт Пикаро.

Так что же делать родителям? Понятно, что они не могут держать телефоны и компьютеры своих детей, особенно подростков под контролем. Но нужно обращать внимание на то, как ребенок себя ведет, с кем он общается: «Если поведение изменилось, а рядом появились какие-то странные люди. Если вы видите, что ребенок выглядит странно: глаза красные, он постоянно усталый, настроение постоянно меняется – это сигнал к тому, чтобы поговорить с ребенком. Если заметили трубки для курения конопли, маленькие пластиковые пакетики, нужно действовать, чтобы не пропустить тот момент, когда необходимо действовать и искать помощи».

Ищите помощи!

Информацию о том, куда обратиться за помощью, можно найти здесь и здесь.

В случае возникновения проблемы употребления наркотиков полиция советует при первой возможности обратиться к врачу или другому специалисту. Опыт показывает, что, когда человеку оказывается правильная помощь, проблему зависимости можно решить и этим заметно улучшить качество своей жизни, а также жизни своих близких.

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