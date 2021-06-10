В закрытых группах в соцсетях подросткам продают наркотики

Такое же странное легкомысленное отношение у людей имеется и к рецептурным препаратам. Причем, молодые люди не понимают, что преступлением является не только передача или перепродажа лекарств, но и их употребление: «В законе указано, что запрещено употреблять наркотические и психотропные вещества без назначения врача. Точно так же нельзя передавать свои лекарства другим лицам. Даже одну таблетку», - объяснил полицейский. Этого нельзя делать и внутри семьи.

Более того, теоретически под статьей ходят даже те, кто после смерти кого-то из родственников оставляет дома или самостоятельно доставляет таблетки, в первую очередь - содержащие наркотические вещества, в аптеки. «Я бы не стал так рисковать и перевозить лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Просто положить таблетки в карман – это уже оборот, а значит, может расцениваться, как преступление. Самым правильным было бы набрать номер 112 и сказать, что у вас имеются лекарства, вероятнее всего, это наркотик. К вам приедет патруль, который установит, откуда у вас эти препараты, и заберет их с собой. То же касается лекарств, найденных на улице, – не нужно их брать и куда-то нести, позвоните по номеру 112», - советует Райт Пикаро.

Так что же делать родителям? Понятно, что они не могут держать телефоны и компьютеры своих детей, особенно подростков под контролем. Но нужно обращать внимание на то, как ребенок себя ведет, с кем он общается: «Если поведение изменилось, а рядом появились какие-то странные люди. Если вы видите, что ребенок выглядит странно: глаза красные, он постоянно усталый, настроение постоянно меняется – это сигнал к тому, чтобы поговорить с ребенком. Если заметили трубки для курения конопли, маленькие пластиковые пакетики, нужно действовать, чтобы не пропустить тот момент, когда необходимо действовать и искать помощи».