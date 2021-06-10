В закрытых группах в соцсетях подросткам продают наркотики
- Закрытые группы есть во всех известных соцсетях, но популярнее всех Telegram
- Дилеры смешивают наркотики с другими веществами, превращая их в яд
- Положить в карман чужие таблетки - это оборот веществ, что запрещено законом
История смерти 21-летнего Даниила, организм которого не выдержал смеси ксанакса с кодеином, потрясла Эстонию. Еще больше родителей подростков взбудоражила новость о том, что в социальных сетях имеются целые группы, где подростки делятся своими ощущениями от приема препаратов, а дельцы предлагают возможность приобретения дурманящих веществ.