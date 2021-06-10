Суд в Нидерландах. ФОТО: Reuters

В Нидерландах на заседании суда по делу о крушении "боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году озвучены перехваты телефонных разговоров военных самопровозглашенной Донецкой народной республики, в которых они обсуждают результаты стрельбы из зенитно-ракетной установки "Бук" по самолету.

Вначале в зале заседания проиграли ранее уже публиковавшуюся запись разговора, сделанного через полчаса после крушения "Боинга" МН17. На ней человек с голосом командира разведроты ГРУ ДНР Леонида Харченко докладывает, вероятно, главе разведки ДНР Сергею Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - отвечает ему командир.

И Харченко, и Дубинский проходят обвиняемыми по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура не считает, что они сбивали самолет, но полагает, что они имеют отношение к транспортировке орудия, из которого был сбит "боинг". Судя по билингу мобильных телефонов, изученных следствием, Харченко в момент перехваченного разговора находился в районе Снежного, а Дубинский в Донецке. Телефон человека, который постоянно сопровождал Харченко в момент крушения "Боинга" (то есть примерно за 30 минут до перехваченного разговора) был соединен с вышкой в районе села Первомайское. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили "боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Вскоре после этого разговора сторонники ДНР в отчетах своим командирам начинают говорить, что сбитый самолет, похоже, был гражданским. Но многие военные об этом еще не знают.

В 17.42 человек с позывным "Боцман" звонит человеку с голосом Дубинского.

"Боцман": У меня здесь самолет подбили, я тут за ящиками. Если что, тебе передам, чтобы ты потом передал.

Дубинский: Мы кого-то подбили (неразборчиво).

"Боцман": Что ты говоришь?

Дубинский: Я буду часа через два только в городе. Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, "сушку". Как раз над Саур-Могилой. Мы же "Бук-М" получили, вот.

Зенитно-ракетная установка "Бук" ФОТО: Getty Images

На предыдущем заседании суда были озвучены перехваты разговоров, в которых человек с голосом Дубинского неоднократно упоминал получение установки "Бук" и организацию ее транспортировки из Донецка в Снежное. Дубинский обвинения о своей причастности к перемещению "Бука" по Донбассу называет бредом.

В разговоре в 18:44 человеку с голосом Харченко звонит человек с голосом Олега Пулатова. В 2014 году отставной офицер военной разведки армии России Пулатов участвовал в конфликте на востоке Украины под командованием Дубинского. В обнародованном разговоре человек с голосом Пулатова озвучивает новую версию того, что случилось в небе над Донбассом.

Пулатов: "Можешь тоже сюда ломануться, если у тебя есть время. Тут взяли сбитого пилота, нужно сейчас посмотреть, что это за всякая хрень, и полностью оценить ситуацию, которая произошла. Там же получается по докладу этот пилот… Ты, самое главное, это скажи: наш "Бук", который…?

Харченко: Нормально все, он ушел в другое место.

Пулатов: Да, все хорошо. Смысл в чем - вот эта "сушка" сбила китайский пассажирский транспорт.

Харченко: Не-не-не, мы работали по "сушке".

Пулатов: Не, я знаю. Так "сушка" перед этим буквально сбила этого китайца. И тут же мы как раз подхватили эту "сушку". Там сейчас весь мир греметь будет.

Харченко: Я понял.

Пулатов: Там все очень хорошо. Сейчас главное - сказать… [неразборчиво]. Возьми пару человек с собой и через Торез лети ко мне, дальше направлю.

Харченко: Хорошо.

Как установила Международная следственная группа (JIT), проводившая расследование дела о крушении "Боинга", 17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит только один самолет - пассажирский рейс МН17 "Малайзийских авиалиний".

Но Пулатов, а вслед за ним и Харченко, продолжают в разговорах настаивать на версии о том, что "Бук", находившийся под охраной сторонников ДНР, сбил украинский штурмовик Су-25, который незадолго до этого сбил некий пассажирский самолет. Вскоре человек с голосом Дубинского передает эту версию человеку с голосом тогдашнего министра обороны ДНР - Игоря Стрелкова. Он также проходит обвиняемым по делу о крушении "боинга".

Дубинский: Наблюдали из Снежного, и наши наблюдали. Смысл в чем: "сушка" вальнула "боинг", а уже "сушку" потом через... она заход когда делала второй по кругу, наши вальнули с "Бука". И это наблюдало ***[очень много] нашего народа. Гюрза щас доложил.

Стрелков: Вот так вот. Я понял, хорошо.

Дубинский: "Сушка" вальнула "боинг", а "сушку" уже наши "Буком" ***[сбили].

Стрелков: Угу...

Дубинский: Хорошие новости?

Стрелков: Ну не знаю, я че-то, честно говоря, не очень в это верю.

Разбирая эту версию, следователи JIT изучили все ракеты "воздух-воздух", которые может переносить штурмовик Су-25. Повреждения, которые наносятся такими ракетами, были сопоставлены с повреждениями на обломках "боинга". В итоге нидерландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет "воздух-воздух" повреждения, сходные тем, что были на обломках рейса МН17, могли быть нанесены только ракетами типа Р-33, Р-37 и Р-40.

Обломки сбитого "боинга" ФОТО: Getty Images

Изучив документацию и опросив экспертов, следствие выяснило, что нести подобные ракеты может только самолет МиГ-31. Таких истребителей на вооружении Украины нет. Более того, Украина передала Нидерландам данные о полетах всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года - все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.

Сторонники ДНР также никогда не демонстрировали обломки или черные ящики военных самолетов, якобы сбитых в районе Снежного 17 июля. Следствие также изучило данные российских и украинских гражданских радаров, переданные Нидерландам. Следов присутствия рядом военных самолетов Украины рядом с "боингом" МН17 замечено не было.

Обратная дорога

Затем в суде озвучили записи разговоров, сделанных военными ДНР в районе 21 часа 17 июля. В это время Стрелков, Дубинский, Пулатов и Харченко начинают активно обсуждать перевозку "этой коробочки" до "границы области".

По версии следствия, речь идет об организации транспортировки "Бука" с территории, контролируемой ДНР, на границу с Россией в ночь с 17 на 18 июля.

Используя биллинги телефонов подозреваемых, показания свидетелей (в том числе тех, кто участвовал в транспортировке машины) и опубликованные видеозаписи, следствие пришло к выводу, что "Бук" везли до границы с Россией по маршруту Снежное-Дебальцево-Северный. Утром 18 июля человек с голосом Дубинского позвонил человеку с голосом Стрелкова и доложил ему, что "машина уже давно в России".

Суд свою оценку материалов и озвученных версий даст после завершения рассмотрения дела по существу.

Озвученные в суде звонки были сделаны 17 и 18 июля 2014 года и перехвачены Службой безопасности Украины, а затем переданы JIT. Основные участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность.

Дубинский, правда, отмечал, что местами его реплики были смонтированы. А Пулатов заявил, что он знал о прослушке своего телефона и поэтому использовал его для дезинформации врага.