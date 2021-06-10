Нарвский музей продолжит реконструкцию замка и станет больше рассказывать о нарвитянах разных эпох
Нарвский музей в этом и следующем году продолжает серьезно меняться - посетители увидят не только новые выставки, но и помещения, закрытые уже много лет. В феврале руководителем музея стала Мария Сморжевских-Смирнова, которая родилась и выросла в Нарве, работала в музеях Таллинна. Новый руководитель отмечает, что музей постарается удивить посетителей проектами, целиком посвященными истории, культуре и жителям города Нарва.