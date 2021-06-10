Нарвский музей продолжит реконструкцию замка и станет больше рассказывать о нарвитянах разных эпох

Для подписчиков

“Уже в августе мы приступим к реконструкции всего Западного двора и бастиона Кристервал, - рассказала руководитель Нарвского музея. - Мы только попросили руководителя проекта придержать строительные работы и технику до середины августа, чтобы можно было насладиться зеленой травой, а не экскаваторами".

Преобразится и укрепление Кристервал и башня над ним. По словам Марии Сморжевских-Смирновой, здесь уже прошли археологические раскопки, которые принесли интересные находки: