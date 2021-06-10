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  • Нарвский музей продолжит реконструкцию замка и станет больше рассказывать о нарвитянах разных эпох

Нарвский музей продолжит реконструкцию замка и станет больше рассказывать о нарвитянах разных эпох

Мария Сморжевских-Смирнова в Нарвском замке. ФОТО: Николай Андреев

Нарвский музей в этом и следующем году продолжает серьезно меняться - посетители увидят не только новые выставки, но и помещения, закрытые уже много лет. В феврале руководителем музея стала Мария Сморжевских-Смирнова, которая родилась и выросла в Нарве, работала в музеях Таллинна. Новый руководитель отмечает, что музей постарается удивить посетителей проектами, целиком посвященными истории, культуре и жителям города Нарва.

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“Уже в августе мы приступим к реконструкции всего Западного двора и бастиона Кристервал, - рассказала руководитель Нарвского музея. - Мы только попросили руководителя проекта придержать строительные работы и технику до середины августа, чтобы можно было насладиться зеленой травой, а не экскаваторами".

Преобразится и укрепление Кристервал и башня над ним. По словам Марии Сморжевских-Смирновой, здесь уже прошли археологические раскопки, которые принесли интересные находки:

“Одна из самых курьезных - под историческими слоями был найден навоз XVII века. Когда он был извлечен, он издал такой “аромат”, что мы даже усомнились, настолько ли он стар. Но это был действительно слой XVII века”.

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