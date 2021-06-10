Выборы на носу ⟩ Автобусные остановки в Таллинне станут свободными от курения зонами
Таллинн приступает к нанесению знаков на асфальте на остановках общественного транспорта, объявив их зонами, свободными от табачного дыма, пишет Postimees.
Таллинн приступает к нанесению знаков на асфальте на остановках общественного транспорта, объявив их зонами, свободными от табачного дыма, пишет Postimees.
Сегодня в полдень столичный вице-мэр Андрей Новиков нанес первые знаки о запрете курения на автобусной и трамвайной остановке «Kosmos».
По словам Новикова, всего около 600 остановок общественного транспорта будут обозначены как зоны, свободные от табачного дыма, чтобы повысить качество и удобство использования общественного транспорта.
«К нам поступает много обращений горожан по поводу курения на остановках общественного транспорта, поэтому что-то нужно делать. Следует признать, что частный сектор в этом отношении опережает нас. Например, на дверях многих торговых центров отмечено, что это зоны, свободные от табачного дыма. Мы также видим это на въездах на многие предприятия», - сказал Новиков.
Большинство остановок общественного транспорта будут обозначены таким образом еще в этом году. По словам Новикова, к каждой остановке нужно подходить индивидуально. Например, рядом с остановкой "Kosmos" проложена пешеходная дорожка, видимость которой не должна нарушаться новой разметкой, а на некоторых остановках встречается такое уличное покрытие, которое нельзя покрыть краской.