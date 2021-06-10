Выборы на носу ⟩ Автобусные остановки в Таллинне станут свободными от курения зонами

Сегодня в полдень столичный вице-мэр Андрей Новиков нанес первые знаки о запрете курения на автобусной и трамвайной остановке «Kosmos».

По словам Новикова, всего около 600 остановок общественного транспорта будут обозначены как зоны, свободные от табачного дыма, чтобы повысить качество и удобство использования общественного транспорта.

«К нам поступает много обращений горожан по поводу курения на остановках общественного транспорта, поэтому что-то нужно делать. Следует признать, что частный сектор в этом отношении опережает нас. Например, на дверях многих торговых центров отмечено, что это зоны, свободные от табачного дыма. Мы также видим это на въездах на многие предприятия», - сказал Новиков.