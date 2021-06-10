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Летом из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 26 городов

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Tairo Lutter

В настоящее время рейсы из Таллиннского аэропорта отправляются в 22 пункта назначения, но в течение лета будут добавлены еще четыре прямых рейса.

В июне будет открыта прямая линия в Брюссель, в июле - в Рим и Цюрих и в августе - в Вильнюс. Осенью добавятся прямые рейсы в Стокгольм и в датский Биллунн, сказал ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

"В настоящее время можно сказать, что летнее расписание полетов сейчас относительно составлено, то есть билеты можно покупать, и расписание определено. Авиакомпании работают с планами на осень и зиму, и я думаю, что в дополнение к маршрутам RyanAir и NyxAir зимой появятся и другие", - пояснил Пяргмяэ.

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