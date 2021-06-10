Летом из Таллиннского аэропорта можно будет улететь в 26 городов

В июне будет открыта прямая линия в Брюссель, в июле - в Рим и Цюрих и в августе - в Вильнюс. Осенью добавятся прямые рейсы в Стокгольм и в датский Биллунн, сказал ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

"В настоящее время можно сказать, что летнее расписание полетов сейчас относительно составлено, то есть билеты можно покупать, и расписание определено. Авиакомпании работают с планами на осень и зиму, и я думаю, что в дополнение к маршрутам RyanAir и NyxAir зимой появятся и другие", - пояснил Пяргмяэ.