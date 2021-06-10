Чт, 10.06.2021
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ВОЗ предупредила о высоком риске осенней вспышки COVID в Европе

FILE PHOTO: A health worker vaccinates an elderly person with Pfizer's COVID-19 vaccine at a temporary vaccination clinic in a church in Sollentuna, north of Stockholm, Sweden March 2, 2021. Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN./File Photo ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, риск опасной осенней волны пандемии остается высоким.

Это может произойти из-за более заразного варианта коронавируса Delta, заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге 10 июня, передает The Guardian.

Призывая людей и правительства проявлять "осторожность и здравый смысл" в течение лета, региональный Клуге заявил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

"Мы уже это проходили. Прошлым летом случаи постепенно росли в младших возрастных группах, а затем переходили в старшие возрастные группы, что привело к потерям жизней осенью и зимой 2020 года. Не будем больше делать эту ошибку", - сказал Клуге.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэти Смолвуд пояснила, что вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, вызывает особое беспокойство. "Он еще не распространен в европейском регионе, но в некоторых странах уже вытеснил доминирующий вариант Альфа", - сказала она.

"Мы видели очень веские доказательства значительно более высокой передачи, мы видели основу для повышенного риска госпитализации, и мы видели некоторые доказательства нехватки иммунитета, особенно после только одной дозы вакцины. Наша оценка заключается в том, что это действительно представляет значительный риск распространения", - добавила Смолвуд.

Ранее в ВОЗ заявили, что с учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия.

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