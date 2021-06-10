Береговая охрана спасла на таллиннском пляже кайтсерфера

Из-за безветренной погоды кайт упал в воду и намок. На помощь пришло и находящееся поблизости рыболовное судно.

В среду, 9 июня, в 15:38 береговая охрана G4S на пляже Пикакари в бинокль заметила кайтсерфера , который находился примерно в 1,5 км от берега и просил помощи, размахивая руками. Спасатель быстро среагировал и отправился в сторону мужчины на катере.

Кроме того, нуждающегося в помощи человека заметил экипаж находившегося поблизости рыболовного судна, который к моменту прибытия береговой охраны уже поняд кайтсерфера на борт. Сотрудник береговой охраны помог серферу сесть на лодку, погрузил туда же кайт, после чего вместе с спасенным направился на берег.

Кайтсерфер был одет в спасательный жилет для занятий спортом и чувствовал себя хорошо, когда добрался до берега. Ему не потребовалась первая помощь.