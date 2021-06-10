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Береговая охрана спасла на таллиннском пляже кайтсерфера

03.05.2021. Mahu, Lääne-Virumaa. FOTOL: Lohesurfarid naudivad tuulist Mahu randa FOTO: Ain Liiva/Virumaa Teataja ФОТО: Ain Liiva / AS Postimees Grupp

В среду на пляже Пикакари в Таллинне береговая охрана G4S помогла выбраться из воды кайтсерферу, которого отнесло более чем на километр от берега.

Из-за безветренной погоды кайт упал в воду и намок. На помощь пришло и находящееся поблизости рыболовное судно.

В среду, 9 июня, в 15:38 береговая охрана G4S на пляже Пикакари в бинокль заметила кайтсерфера , который находился примерно в 1,5 км от берега и просил помощи, размахивая руками. Спасатель быстро среагировал и отправился в сторону мужчины на катере.

Кроме того, нуждающегося в помощи человека заметил экипаж находившегося поблизости рыболовного судна, который к моменту прибытия береговой охраны уже поняд кайтсерфера на борт. Сотрудник береговой охраны помог серферу сесть на лодку, погрузил туда же кайт, после чего вместе с спасенным направился на берег.

Кайтсерфер был одет в спасательный жилет для занятий спортом и чувствовал себя хорошо, когда добрался до берега. Ему не потребовалась первая помощь.

По словам спасателя, кайтсерфер вел себя правильно, подавая сигнал спасателям и размахивая руками, когда ему требовалась помощь. Мужчина также был в спасательном жилете и отогнал кайт за границу буев, чтобы обезопасить купальщиков.

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