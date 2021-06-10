С пятницы приостанавливается промысел салаки в Ляэнеском уезде

«Годовая квота на промысел салаки в водах Ляэнеского уезда приближается к концу, поэтому необходимо там приостановить как вылов салаки, так и промысел рыбы с помощью мережи. Разрешен пока вылов салаки в Рижском заливе, где у рыбаков Пярнуского и Саареского уездов остаются невыбранными из квоты еще 1545 тонн салаки. Кроме того, прибрежные рыбаки Харьюского уезда, а также Хийуского и Саареского уездов могут выловить в прибрежных морских водах более 48 тонн салаки», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе министр сельской жизни.

В соответствии с постановлением правительства, в Балтийском море, за исключением Рижского залива, годовая квота на профессиональный промысел салаки составляет 1461 тонну.

Из них при выполнении квоты на 1161 тонну в водах Саареского, Хийуского, Ляэнеского и Харьюского уездов можно дополнительно выловить по 50 тонн салаки на уезд, а в водах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа по 100 тонн салаки дополнительно.

После того, как на все эти шесть уездов была выполнена квота по промыслу 1161 тонны салаки, в Ляэнеском уезде по состоянию на среду выловили еще 45 тонн салаки. Таким образом, выделенная этим уездам квота подошла к концу и промысел придется приостановить.

В начале июня в связи с выполнением квоты была приостановлена ловля салаки в Ида-Вирумаа и в Ляэне-Вирумаа.