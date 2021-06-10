Обманутый на рынке житель Нымме: дал денег, взял клубнику, но тут задумался...

"Я снова поставил на весы и поинтересовался, сколько показывает. Оказалось, что на весах выставлена ​​цена за килограмм в четыре евро", - говорит удивленный мужчина.

"Я обратил внимание с трудом понимавшей эстонский язык русскоязычной девушки на то, что хотя на ценнике указана цена три евро за килограмм, на весах стоит четыре евро за килограмм".

"Да, ценник неправильный", - сообщила продавец. Прошло некоторое время, прежде чем я понял, что должно означать это предложение. Итак, какова правильная цена? «Правильная цена - четыре евро», - сказал продавец, указывая на какие-то бумаги под носом, видимые только ей", - описывает Клинк произошедшее.

На вопрос, почему на ценнике указано три евро, продавец ответил, что там указана старая цена. Когда покупатель клубники предложил поменять ценник, ему ответили: «Начальник не разрешает!».

"Не разрешает? Тогда хоть неправильный ценник сними! - «Начальник не разрешает».

Я прошу продать мне эту клубнику по заявленной цене 3 евро за килограмм - «Начальник не разрешает».

В конце концов, девушка предложила компромисс: можно «взять меньше».

"Итак, начальник велел вывесить неправильные ценники в 3 евро, не разрешил их менять, исправлять или снимать, но клубнику по этой цене также нельзя продавать, а можно продавать только по секретной цене в 4 евро за килограмм", - резюмирует мужчина.

«Я нашел менеджера магазина и сообщил им, что кому бы они ни сдавали в аренду это пространство у дверей, они имеют дело с систематическим обманом потребителей. Заведующий обещал куда-то позвонить и заняться. Наш разгово руслышал стоявший рядом случайный покупатель , который сказал, что его таким же обманули, но обнаружил это только дома, и, поскольку он живет далеко, ему больше нечего было поделать».

Клинк сказал Elu24, что, по его мнению, это бизнес-план владельца киоска, а не самодеятельность девушки за прилавком. «Где-то в комментариях к посту объявился кто-то, кто знает владельца, у которого такая практика ведения бизнеса», - добавил он.