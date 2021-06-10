Обманутый на рынке житель Нымме: дал денег, взял клубнику, но тут задумался...
«Висит большой ценник: три евро за килограмм, греческая клубника. Я взял коробку и дал девушке весить - вышло кило и несколько сотен граммов. Цена 5 евро 28 центов. Я дал денег, взял клубнику и начал складывать в сумку, когда подумал: если один килограмм - это три евро, то как выходит, что килограмм и несколько сотен граммов - это почти шесть евро», - задается вопросом в соцсетях Антон Клинк, получивший своего рода интересный опыт при покупке клубники у главного входа в магазин Hiiu Maxima.